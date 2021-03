Louise Redknapp révèle le côté sombre de la vie de WAG – solitude, insécurité et femmes cruelles

Avec des sacs d’argent, des manoirs de luxe, des vacances chères et des voitures haut de gamme, il est indéniable qu’être la femme d’un footballeur a ses avantages.

Mais le rôle a également un côté beaucoup plus sombre, comme Louise Redknapp l’a révélé dans sa nouvelle autobiographie après son divorce avec l’ancienne star de Liverpool Jamie Redknapp.

De la solitude extrême à l’obligation de regarder pendant que les femmes cruelles agissent effrontément sur votre mari, la star montre clairement que se marier avec un footballeur n’est certainement pas tous les bracelets Cartier et les robes Gucci.

Lorsque Louise, 46 ans, a rencontré Jamie pour la première fois en 1995, elle était une grande star à part entière ayant remporté de nombreux prix avec Eternal puis en tant qu’artiste solo.







(Image: Copyright Trinity Mirror)



Elle a pris du recul une fois que ses fils Charley, 16 ans, et Beau, 12 ans, sont arrivés, mais a fait un effort conscient pour ne pas être trop absorbée par le monde du football dans l’espoir de retourner un jour à sa propre carrière.

Mais malgré tous ses efforts pour maintenir sa propre identité, elle dit qu’elle n’est devenue connue que comme « l’épouse de Jamie Redknapp ».

De plus, le chanteur de Heavy Love a levé le voile sur les difficultés émotionnelles et mentales invisibles qui accompagnent le mariage avec une star du sport, qui sont souvent complètement négligées.







(Image: Louise Redknapp / Instagram)







Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Découvrez toutes vos célébrités préférées grâce à notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

« Il y a tellement plus à être dans une relation avec un footballeur que de sortir et de regarder d’une certaine manière. Bien sûr, être dans le football offre des opportunités incroyables, et les footballeurs sont payés d’énormes sommes d’argent, mais tout n’est pas simple », dit-elle. écrit dans son autobiographie, You’ve Got This.

«On vous demandera peut-être d’emballer vos enfants et de déménager dans un pays avec un préavis de quarante-huit heures parce que votre mari a été recruté dans une nouvelle équipe.

« Ce n’est pas facile pour vos enfants d’être déracinés et de devoir quitter leurs amis et leurs écoles lorsqu’ils sont heureux et installés. »







(Image: Rex)



Révélant que l’entraînement et les matchs signifiaient passer de longues périodes de temps seul, Louise dit que les autres épouses et petites amies ont naturellement formé un lien étroit pour s’offrir mutuellement sympathie et soutien.

Et souvent, ce sont les ambitions et les rêves de la femme qui ont été obligés de passer au second plan au profit des besoins du mari.

Elle poursuit: « Vous pourriez passer des mois ou des années à soutenir votre partenaire après une grave blessure, ou à essayer d’être là pour quelqu’un dont la carrière était terminée à trente-cinq ans et qui a maintenant du mal à trouver un nouveau rôle parce qu’il ne peut jamais reprendre le buzz. ils avaient l’habitude de ressentir en jouant.







(Image: PA)



« Je sais que les footballeurs touchent des salaires énormes et sont massivement privilégiés, mais aucune somme d’argent ne peut empêcher la vie d’être difficile et parfois difficile. »

Un autre problème avec lequel Louise se débattait était le manque de respect des autres femmes.

Sa confiance en elle était déjà brisée lorsqu’elle a reçu un diagnostic d’endométriose et a averti qu’elle ne pourrait peut-être pas avoir d’enfants, et regarder un flot constant de femmes frapper son homme n’a fait que provoquer une spirale d’insécurité.

Elle explique: « Jamie est un sportif prospère, beau et riche, et j’avais l’impression qu’il aurait pu épouser n’importe quelle fille qu’il voulait. J’avais toujours eu d’excellentes relations avec les autres femmes, mais pour la première fois, j’ai commencé à notez que certaines femmes ne semblent pas reconnaître qu’un homme est marié ou a une petite amie.

«Partout où nous allions, des femmes glamour et magnifiques essayaient d’attirer l’attention de Jamie. Elles se faufilaient vers lui dans des clubs, bougeant leurs cheveux, toutes habillées de talons et de robes moulantes. C’était comme si j’étais invisible pour ces femmes – ou peut-être Ils s’en moquaient. De toute façon, j’ai commencé à me sentir moins sûr de moi et de ce que j’avais à offrir à Jamie. «

* Vous avez ceci et d’autres choses que j’aurais aimé savoir est en vente demain en ligne dans les grandes librairies.

Pourriez-vous supporter le fait d’être marié à une star du sport? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…