Louise Redknapp a rayonné de confiance en se maquillant pour une promenade avec son chien bien-aimé jeudi.

La mannequin et chanteuse, 46 ans, a pris l’air avec l’un de ses trois chiens Sharpei et elle avait l’air mieux que jamais.

La mère de deux enfants adorée portait ses cheveux bruns dans une tresse élégante et portait son confort pour la sortie, mais elle réussissait toujours à paraître extrêmement bien préparée pour la promenade.

«J’adore tellement mes chiens», a-t-elle écrit à côté du cliché publié sur son histoire Instagram, à côté du nom de compte de ses toutous.

Elle semblait être en promenade dans les bois, car il y avait d’énormes arbres et beaucoup de verdure autour d’elle.







(Image: louiseredknapp / Instagram)



Louise est toujours aussi époustouflante en ce moment et essaie de rester positive pendant le verrouillage.

On dit que sa silhouette incroyable est due à son régime d’exercice difficile, qui comprend des craquements d’estomac à 6 heures du matin.

Les copines disent que Louise intensifie sa routine de remise en forme dans le but de continuer à inonder les réseaux sociaux de clichés aberrants, et qu’elle espère trouver un nouvel homme en 2021.







(Image: Louise Redknapp / Instagram)



Après sa séparation d’avec son mari Jamie – qui est le père de ses fils Charley, 16 ans, et Beau, 12 ans -, l’ancienne footballeuse est passée avec la mannequin de 37 ans Frida Andersson-Lourie.

Et maintenant, les amis disent que Louise est prête à faire de même.

Un initié a déclaré au magazine Heat: « Louise a fait un entraînement strict, y compris des craquements d’estomac à 6 heures du matin dans le but d’obtenir des abdos de planche à laver et de les montrer sur les réseaux sociaux. Elle a fait un entraînement intense en circuit et s’entraîne avec un nouvel entraîneur, ainsi que des cours privés sur Zoom. »







(Image: Instagram)



Ils disent qu’elle intensifie les choses et que c’est bien plus qu’une résolution du Nouvel An.

Ils ont ajouté: « Louise a un plan de match – elle veut se trouver un nouvel homme tout en rendant Jamie jaloux. Certains hommes se sont intéressés au cours des derniers mois, mais ce n’est pas facile de sortir ensemble en lock-out. Et ça a été vraiment difficile pour elle. voir Jamie partir avec quelqu’un d’autre.

« De toute évidence, il fut un temps où Louise pensait qu’elle et Jamie avaient une seconde chance de bonheur, mais cela ne s’est pas produit. Elle essaie désespérément de ne pas se sentir déprimée et veut se concentrer sur la recherche de son bonheur. »

