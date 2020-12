Louise Redknapp a laissé tomber les fans alors qu’elle exhortait la fin de l’année en posant pour une séance photo sensationnelle – et en taquinant de nouveaux projets musicaux.

La star de 46 ans a plongé ses fans dans une frénésie alors qu’elle se rendait sur les réseaux sociaux lundi pour montrer ses jambes et discuter de sa résolution pour 2021.

Après une année marquée par des incendies de forêt, des troubles politiques, des problèmes de relations raciales et une pandémie mondiale, il n’est pas étonnant que la plupart ne puissent pas attendre la fin de 2020.

Mais Louise a donné de l’espoir pour l’avenir en annonçant un retour dans le monde de la musique en partageant ses projets pour 2021 tout en partageant des clichés de bon goût – mais sexy – en ligne.

Sur Twitter et Instagram, la chanteuse de One Kiss from Heaven est stupéfaite dans un simple justaucorps noir, des talons et des collants.

Elle a ajouté une chemise de couleur bleu clair et un collier médaillon en or tout en posant au milieu d’enceintes géantes.

Elle a légendé l’image sur Instagram: «Attendre patiemment 2020 pour en faire un…» aux côtés d’un emoji au cœur noir.

Sur Twitter, elle a ajouté: « J’ai hâte de revenir en studio », à côté du hashtag # album5.

(Image: Getty Images)



Et un fan de longue date a écrit: « Tu es mon rêve depuis 30 ans, tu ne vieillis pas en beauté. »

Alors que d’autres ont fait écho au sentiment de Louise de ne pas pouvoir attendre pour voir l’arrière de 2020.

L’un d’eux a répondu: « Je suis avec vous tout le temps sur celui-là. »

Et un autre fan a répondu: «Aussi mauvais que 2020 ait été, vous nous avez donné #HeavyLove qui m’a définitivement aidé à travers cette année terrible. Voici une année meilleure l’année prochaine. »

Louise s’est tenue occupée au cours des derniers mois malgré les verrouillages qui ont fait dérailler le monde de la musique live.

Elle a sorti son quatrième album, Heavy Love, au début de l’année – et a réussi à divertir les fans lors d’un concert unique et socialement éloigné à Londres en octobre, dans lequel elle a discuté une fois de refuser une audition pour un rôle dans Smash. Amis de la comédie américaine.