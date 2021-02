Louise Redknapp dit qu’elle a été fantôme sur les applications de rencontres après sa séparation de Jamie

Louise Redknapp affirme qu’elle a été « fantôme » sur les applications de rencontres après sa séparation d’avec son mari Jamie Redknapp.

L’ancienne chanteuse Eternal, âgée de 46 ans, célibataire depuis 2017, a admis qu’elle était déconcertée lorsqu’un gars d’une application de rencontres a tout simplement cessé de lui parler.

Ses problèmes de rencontres surviennent près de quatre ans après que Louise et l’ancien joueur de Liverpool Jamie ont annoncé leur séparation après 19 ans de mariage.

Alors que Jamie a depuis évolué avec la mannequin Frida Andersson-Lourie, Louise semble avoir fait face à des revers dans sa quête d’amour face au monde moderne des applications de rencontres.

«J’ai eu ce que je pensais être une bonne conversation avec un gars, puis un jour il m’a demandé ce que je faisais», écrit-elle dans le livre.

«J’ai dit: ‘Oh, je vais juste faire un tour à vélo’. Et c’était la fin de cela. Cela fait cinq mois et aucune réponse.

La star de la télévision a ajouté: «Je suis juste assis ici à me demander ce que j’ai dit? Les balades à vélo sont-elles si peu attrayantes?

«En gros, c’est une façon de dire que le nouveau monde des rencontres est tellement opaque et difficile à naviguer.»

La maman de deux enfants a admis que le «nouveau monde des rencontres» était difficile, avant d’ajouter: «Il est facile de sentir que vous avez fait ou dit quelque chose de mal, alors qu’en réalité ce n’est pas vous.»

Louise et Jamie étaient tout à fait le couple de célébrités jusqu’à ce que leur mariage s’effondre en 2017.

Les dernières révélations de la star sur ses difficultés de rencontres sont survenues peu de temps après avoir révélé un retour épique sur les réseaux sociaux aux côtés de ses deux fils.

Les images apparaîtront également dans son nouveau livre.

Parallèlement au retour en arrière, elle a écrit: « J’ai adoré regarder à travers de vieilles photos pour mon livre ‘You’ve Got This’ – je devais juste inclure celui-ci de moi et des garçons quand ils étaient plus jeunes quand ils avaient l’habitude de sourire en se faisant prendre en photo . «

