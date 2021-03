Lousie Redknapp a admis qu’elle avait «peur» d’aborder les dernières années de sa vie dans son nouveau livre.

La chanteuse Eternal, 46 ans, s’est entretenue dans The One Show avec les présentateurs Alex Jones et Ronan Keating à propos de son nouveau livre, You’ve Got This.

L’artiste de musique l’a décrit comme un examen des étapes de sa vie jusqu’à présent et pas strictement une autobiographie ou un livre d’auto-assistance, mais a rapidement dissipé l’idée qu’il s’agissait d’un livre «révélateur».

Louise a noté: «Je viens de parler de certaines étapes de ma vie, depuis mon plus jeune âge jusqu’à maintenant.

«Ensuite, la deuxième partie du chapitre est, ce que j’ai appris en cours de route, ce que j’aurais aimé faire différemment, ce que j’aurais souhaité mettre en bouteille et garder avec moi tout au long.

« Autant qu'il parle de ma vie, ce n'est pas un grand livre ou quoi que ce soit. »







Elle a ajouté: « C’est un livre pour tous ceux qui pensent ne pas toujours le faire correctement. »

Alex a également demandé à Louise comment c’était de vivre à nouveau ces anciennes expériences, et la chanteuse a admis qu’elle devait être honnête sur tout.

Louise a divorcé de son ex-mari Jamie Redknapp en 2018 après 19 ans de mariage et ils partagent deux fils ensemble, Charley et Beau.







À propos de ce dont elle avait le plus peur dans le livre, Louise a déclaré: «Je pense très probablement aux dernières années de ma vie.

«Je pense que je peux parler d’Eternal, étant juste moi et ma mère pendant de nombreuses années.

«Ces dernières années, j'ai vraiment beaucoup appris et je pense que c'étaient les chapitres que j'avais le plus peur de publier.







Elle a poursuivi: «Ce n’est pas un livre sur le fait d’être méchant envers qui que ce soit ou de blesser qui que ce soit.

«C’est juste moi qui dis ce que je ressentais en tant que femme, en tant que maman, qui avait atteint un certain âge dans ma vie.

«Les choses sont allées un peu loin et je l’ai simplement écrit sur papier.

« C'est un peu ce que j'ai appris de cette époque et comment j'aurais peut-être fait certaines choses différemment et peut-être pas. »







Louise a ensuite expliqué à Alex et Ronan ce qu’elle espère réaliser avec le livre.

« Je pense que le message que j’essaie de transmettre dans le livre est que nous ne sommes pas tous parfaits et que personne ne connaît vraiment la vie de quelqu’un d’autre à moins que vous ne marchaiez à sa place », a-t-elle ajouté. «Je pense que c’est vraiment important de le dire.

«J’ai été vraiment choqué par la quantité de, je ne sais pas, le jugement est peut-être le mot juste … Je ne pouvais pas vraiment comprendre pourquoi j’étais si sévèrement jugé.







Louise a expliqué que c’était une période difficile pour elle ces dernières années.

«Je traversais une période difficile et je pense que ce que j’ai appris, c’est qu’il faut parfois avoir de larges épaules dans la vie», a décrit Louise, «et s’entourer de bonnes personnes, garder la tête haute et continuer. Mes garçons l’étaient. un sauveur absolu, ma maman … «

Cependant, Louise a précisé autour du livre que « ce n'est pas une question de divorce » et « ça passe à travers les années ».









Elle a noté des histoires plus drôles: « Les morceaux de datation sont ridicules, mais très véridiques. »

Ronan a également demandé quels étaient les prochains projets de Louise et elle a révélé ses intentions de continuer à avancer dans sa carrière musicale.

* The One Show est diffusé les soirs de semaine à 19h sur BBC One et est disponible en rattrapage sur BBC iPlayer.