Louise Redknapp a révélé qu’elle avait pensé à sortir devant un bus pendant sa séparation avec son mari Jamie.

La femme de 46 ans a parlé de ses difficultés lors de la rupture du couple après 19 ans de mariage et a admis qu’il fut un temps où elle avait des pensées aussi sombres.

Le chanteur de Let’s Go Round Again a avoué que le suicide était une possibilité réelle – pendant une fraction de seconde au moins.

« Je serais debout dans le centre de Londres, à regarder les bus passer et je me demanderais s’il serait plus facile pour un bus de me faire sortir », a-t-elle déclaré au magazine Mail on Sunday’s You.

Cependant, c’est l’idée de laisser ses fils Charley, 16 ans, et Beau, 12 ans, sans mère, qui lui a fait comprendre qu’elle devait continuer.

«Je me souviens avoir regardé Selfridges et les bus et avoir dit:« Dieu, j’ai deux personnes qui ont besoin de moi, et ce sont les amours de ma vie, alors… »C’est la seule chose qui m’a permis de continuer. Eux et ma mère », a ajouté Louise.







(Image: louiseredknapp / Instagram)



La séparation de Louise et Jamie est survenue en 2017 quelques mois seulement après que la chanteuse Eternal ait atteint la finale de son passage sur Strictly Come Dancing.

Lorsque les deux hommes se sont rencontrés, Louise a eu un énorme succès dans le secteur de la musique, tandis que Jamie jouait en tant que footballeur de Premier League.

Alors que la carrière de Jamie continuait de prospérer en tant qu’expert après ses journées de jeu et dans des émissions telles que A League Of their Own, Louise avait tourné le dos au style de vie des célébrités pour se concentrer sur l’éducation de sa famille.

Son sort sur Strictly lui a redonné confiance et elle a apprécié son retour sur scène.

Elle a précédemment déclaré que l’émission lui avait fait «réévaluer sa vie» et qu’elle en avait marre d’être une «épouse Stepford».







(Image: Getty Images Europe)



Maintenant, cependant, elle admet qu’elle «aurait souhaité avoir essayé» de sauver le mariage du couple.

Et dans un message honnête adressé aux autres couples qui traversent peut-être une période difficile, elle a déclaré: «Je veux dire à quiconque envisage de courir:« Ralentissez. Ne cours pas.

«Parce qu’une fois que vous courez trop vite, vous ne pouvez pas regagner le terrain que vous avez perdu.»

La mère de deux enfants a lutté contre le doute de soi, l’image corporelle et la dépression et «a encore des jours de merde», mais elle dit qu’elle en est maintenant consciente et qu’elle fait de son mieux.