La dernière offre Instagram de Louise Redknapp était en feu.

La chanteuse, 44 ans, avait l’air absolument incroyable quand elle a partagé un selfie miroir sur Instagram samedi.

Wow, Louise a exposé ses récompenses de remise en forme en modelant un haut court.

Elle est peut-être de retour dans ses trackies de verrouillage, mais la chanteuse avait l’air incroyable.

«De retour dans mes trackies de verrouillage», écrit-elle.







Cela vient après que la mère de deux enfants se soit retrouvée à Noël avec son ex Jamie Redknapp pour leurs fils Charley et Beau.

Louise a capturé ses garçons en train d’ouvrir leurs cadeaux le grand jour pour que tout le monde puisse les voir.

La pop star a révélé qu’elle était reconnaissante pour ses fils alors qu’elle entrait dans la nouvelle année.







Quant à sa carrière de haut vol, Louise a laissé entendre qu’elle pourrait sortir plus de musique en 2021.

Elle a fait un retour réussi sur la scène musicale l’année dernière avec Heavy Love.

Cependant, le monde de la musique a subi quelques revers avec la pandémie de coronavirus.







En plus de la musique, la personnalité a un nouveau livre révélateur qui sortira au printemps.

You Got This retracera le chagrin d’amour de la chanteuse après son divorce d’avec son mari de 19 ans.

Leur relation s’est rompue quelques mois seulement après le passage de Louise dans Strictly Come Dancing.