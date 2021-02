Louise Redknapp a à peine vieilli depuis la photo de retour avec ses deux fils

Louise Redknapp a prouvé qu’elle ne vieillissait tout simplement pas après avoir partagé une photo de retour avec son fils.

La chanteuse de 46 ans se remémorait des moments meilleurs avec ses deux fils Charley et Beau dimanche alors qu’elle partageait de vieilles photos avec eux sur son Instagram.

Montrant son amour pour ses deux enfants, qu’elle partage avec son ex-mari Jamie Redknapp, elle a écrit une longue légende.

« Je ne peux pas croire à quel point ils ont grandi … » a écrit la maman adorée.

Elle a ajouté: «J’ai adoré regarder à travers de vieilles photos pour mon livre ‘You’ve Got This’ – je devais juste inclure celui-ci de moi et des garçons quand ils étaient plus jeunes quand ils souriaient en se faisant prendre en photo.







(Image: louiseredknapp / Instagram)



« L’amour que vous ressentez pour vos enfants est au-delà de x »

Les magnifiques clichés montraient Louise avec son aîné Charley, 16 ans, et son jeune frère, 12 ans, en vacances alors qu’ils étaient plus jeunes et une photo d’eux à l’étranger ces dernières années.

La chanteuse a poursuivi: « ‘You’ve Got This’ sort la semaine prochaine x »







(Image: louiseredknapp / Instagram)



Ces derniers jours, Louise a courageusement parlé de ses difficultés à la suite de sa rupture avec son mari Jamie.

L’ancienne star d’Eternal et ancien joueur de Liverpool Jamie a rappelé le temps pour leur mariage de 19 ans en 2017.

Plus de trois ans après la rupture de son mariage, Louise a expliqué à quel point elle avait trouvé la fin de sa relation et à quel point elle regrettait de ne pas s’être battue plus fort pour la sauver.

S’adressant au magazine, la star du West End a expliqué: «Je ne voulais pas trop perdre un bon sentiment.







(Image: louiseredknapp / Instagram)







(Image: louiseredknapp / Instagram)



«Avant que quiconque puisse m’arrêter, j’ai juste couru aussi vite que le vent me prendrait. Je n’ai jamais regardé en arrière, jusqu’à peut-être trop tard.

«J’aurais dû m’arrêter une minute et penser à d’autres personnes et avoir juste un peu plus de temps pour comprendre pourquoi je sentais que je ne pouvais plus le faire.

De façon déchirante, elle a également admis qu’elle envisageait de «sortir devant un bus» lorsque sa relation était terminée et a félicité les fans de l’avoir aidée à traverser ses moments les plus sombres.

Jamie a depuis évolué avec sa nouvelle petite amie, Frida Andersson-Lourie, et le couple a été aperçu en train de partager un doux baiser plus tôt cette semaine.

