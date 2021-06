Louise Minchin quittera BBC Breakfast après 20 ans alors qu’elle publie une déclaration émotionnelle

LOUISE Minchin est sur le point de quitter BBC Breakfast après 20 ans.

Le diffuseur a rendu compte des plus grands événements et faits divers des deux dernières décennies, mais a décidé que le moment était venu de changer.

Dans une déclaration émouvante, elle a déclaré: « » J’ai absolument adoré faire partie de la famille BBC Breakfast forte de 6 millions de personnes, mais après près de deux décennies à présenter le programme, j’ai décidé qu’il était temps que j’arrête de régler mon réveil à 0340 le matin.

« J’emporterai tellement de souvenirs avec moi, y compris des reportages sur le choc et l’angoisse de l’attentat à la bombe de la Manchester Arena ; lancer une conversation nationale sur la ménopause; et le moment qui a changé ma vie, j’ai participé au Breakfast Christmas Cycling Challenge qui a inspiré ma passion pour le sport d’endurance, que je continuerai à mon départ.

« Un grand merci à tous ceux qui m’ont regardé et soutenu, j’ai adoré et vous allez tous me manquer. »

Louise a présenté le spectacle pour la première fois en 2001 et a déménagé avec le célèbre canapé rouge à Media City à Salford en tant que présentatrice principale en 2012.

En 2019, elle a dirigé la campagne révolutionnaire du programme Wake Up To Menopause et elle s’est lancée dans le sport d’endurance après avoir participé à un défi cycliste BBC Breakfast Christmas. Elle a participé à des compétitions internationales pour l’équipe de triathlon GB dans son groupe d’âge.





En plus d’interviewer les principaux dirigeants politiques et de partis du Royaume-Uni, les faits saillants de la carrière de l’émission incluent l’interview de Sir David Attenborough, la duchesse de Cambridge, Billie Eilish, Jeff Goldblum, George Clooney et Angelina Jolie et Joanna Lumley.

Le rédacteur en chef de BBC Breakfast, Richard Frediani, a déclaré: «Des millions de téléspectateurs se sont régulièrement réveillés avec Louise depuis 20 ans et l’ont accueillie avec BBC Breakfast dans leurs maisons.

« Son journalisme brillant, sa bonne humeur et son énergie débordante nous manqueront. Elle a été une formidable collègue de BBC Breakfast à l’écran et hors écran et sera toujours une amie de l’équipe.