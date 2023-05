L’ANCIENNE star de BBC Breakfast, Louise Minchin, a critiqué le spectacle de « sexsim séculaire » après avoir levé le voile sur la vérité dans les coulisses du programme.

Louise était l’une des présentatrices les plus populaires de l’émission matinale de la BBC, mais elle affirme que son « expérience » et sa popularité dans l’émission ont été négligées parce qu’elle était une femme.

Louise Minchin a révélé les secrets « sexistes » des coulisses de BBC Breakfast[/caption] BBC / Steve Schofield

Elle a levé le voile sur ses batailles pour le changement dans l’émission du matin[/caption]

La femme de 54 ans s’est ouverte sur son expérience dans l’émission et a déchiré les patrons de l’émission pour l’avoir continuellement snobée d’être autorisée à ouvrir l’émission malgré sa richesse d’expérience en tant que journaliste et présentatrice.

Dans de nouveaux extraits de son livre, Fearless : Adventures with Extraordinary Women, obtenu par le Daily Mail, Louise écrit franchement sur le sexisme qu’elle a vécu dans l’émission.

Louise a admis : « J’avais remarqué que presque chaque jour mon collègue masculin se voyait confier la tâche prestigieuse de dire bonjour au début de chaque heure, de présenter le programme et de faire le premier entretien. »

Elle a ajouté: «Pourquoi étais-je toujours la deuxième personne à parler, même si j’étais plus âgée et plus expérimentée? Quel message a-t-il envoyé à nos téléspectatrices ? »

Louise a dirigé la série aux côtés de Dan Walker, mais elle a décidé de changer sa frustration à l’idée qu’il obtienne l’ouverture de la série en confrontant les réalisateurs du programme.

Elle a ajouté que si certains étaient réceptifs et heureux d’offrir à Louise la chance de le faire, d’autres ont fermé l’idée et lui ont dit « c’est ainsi que nous l’avons toujours fait ».

La star a poursuivi en disant à propos de l’émission et de ses patrons: « C’était là: une discrimination systémique séculaire intégrée dans le tissu du programme. »

Sa persévérance a porté ses fruits car elle a tenu un journal de ce qu’elle et sa co-star masculine ont fait et a trouvé des preuves étonnantes pour prouver que le présentateur masculin était souvent choisi pour être le chef de file.

Elle révèle qu’elle l’a présenté à ses patrons qui l’ont d’abord renvoyée, mais en réalisant qu’elle avait pris des «notes», elle dit: «Il [the boss] Je n’ai jamais demandé à voir mes notes et à partir de ce jour, c’était gravé dans le marbre : un jour sur deux, la femme sur le canapé était autorisée à diriger le programme, à être en charge. »

Louise a quitté définitivement la série en 2021 après 15 ans et a continué à profiter d’un passage dans I’m A Celebrity, un contraste frappant avec le canapé Salford auquel elle était habituée.

Son livre s’ouvre sur d’autres problèmes en coulisses de BBC Breakfast où elle avoue également qu’elle a mené une « longue bataille » afin d’être payée le même salaire que sa co-star masculine.

Louise a été laissée pour compte au profit de ses co-stars masculines, dont Dan Walker, moins expérimenté.[/caption]