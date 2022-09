Louise Fletcher, oscarisée, est décédée à 88 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Louise Fletcher, une actrice oscarisée de l’Alabama, est décédée vendredi à son domicile en France, selon son agent. Elle avait 88 ans.

Fletcher est décédée dans son sommeil dans son domaine de Montdurausse entourée de sa famille, a déclaré son agent David Shaul à l’Associated Press. Il n’a pas fourni la cause de sa mort.

La native de Birmingham a été une pionnière à Hollywood et a défini ce que signifiait être une méchante dans un long métrage après sa performance captivante en tant qu’infirmière Ratched dans “Vol au-dessus d’un nid de coucou” en 1975, pour laquelle elle a remporté un Oscar.

Dans le film réalisé par Milos Forman, Fletcher a joué aux côtés de Jack Nicholson dans un rôle qui a été refusé par des stars de premier plan comme Anne Bancroft, Ellen Burstyn et Angela Lansbury.

PIERCE BROSNAN N’EST PAS SÛR DE QUI SERA LE PROCHAIN ​​BOND MAIS DIT “QUI QU’IL SOIT, JE LUI SOUHAITE BIEN”

Fletcher était peu connue à l’époque, mais a été choisie pour sa performance exceptionnelle dans “Thieves Like Us” réalisé par Robert Altman en 1974.

“J’étais la dernière personne choisie”, a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2004. “Ce n’est qu’à mi-chemin du tournage que j’ai réalisé que le rôle avait été offert à d’autres actrices qui ne voulaient pas apparaître si horribles à l’écran.”

Sa performance cruelle et méthodique a propulsé “Vol au-dessus d’un nid de coucou” pour devenir le premier film depuis “It Happened One Night” de 1934 à remporter le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, de la meilleure actrice et du meilleur scénario.

Lors de son discours d’acceptation lors de la cérémonie des Oscars de 1976, Fletcher a rappelé à quel point les téléspectateurs “me détestaient tous” pour le rôle.

TAYLOR SWIFT A REFUSÉ L’OFFRE DE MI-TEMPS DU SUPER BOWL: RAPPORT

Elle a également utilisé la langue des signes pour s’adresser personnellement à ses parents sourds.

“Je tiens à vous remercier de m’avoir appris à avoir un rêve. Vous voyez mon rêve se réaliser”, a-t-elle déclaré en signe.

Ses commentaires ont été accueillis par un tonnerre d’applaudissements.

Fletcher, qui était dans la quarantaine à l’époque, a ensuite joué dans “Mama Dracula”, “Dead Kids”, “The Boy Who Could Fly”, “The Cheap Detective”, “Natural Enemies”, “Cruel Intentions”, et “Exorciste II: l’hérétique”. Elle a également joué dans plusieurs séries télévisées, dont « Joan of Arcadia », « Picket Fences » et « Star Trek : Deep Space Nine ».

Malgré son succès et ses rôles emblématiques, Fletcher était une floraison tardive à Hollywood lorsqu’elle a épousé le producteur Jerry Bick au début des années 1960 et a reporté sa carrière d’actrice pour élever ses deux fils.

“J’ai fait le choix d’arrêter de travailler, mais je ne l’ai pas vu comme un choix”, a-t-elle déclaré lors de l’entretien de 2004. “Je me suis senti obligé de rester à la maison.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle et Bick ont ​​divorcé en 1977 et il est décédé en 2004.

Elle laisse dans le deuil leurs deux fils, John et Andrew Bick.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.