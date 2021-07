La star d’EASTENERS, Louisa Lytton, a révélé son ventre nu après avoir admis qu’elle « détestait » l’apparence de son corps de grossesse.

L’actrice – qui incarne Ruby Allen dans le feuilleton BBC One – attend son premier bébé avec son fiancé Ben Bhanvra.

Louisa a montré son baby bump florissant sur Instagram[/caption]

La star a admis qu’elle « détestait » son corps dans un article intime plus tôt ce mois-ci[/caption]

Jeudi soir, sur Instagram, Louisa, 32 ans, a révélé son ventre nu pour la première fois en lui disant qu’elle vivait « en joggeurs ».

En se photographiant allongée sur le canapé, l’actrice pouvait être vue sans haut et se couvrant d’une couverture alors qu’elle montrait son ventre.

Au-dessus de sa grosse bosse, Louisa avait placé un GIF disant aux fans que « le bébé se chargeait » alors qu’elle approchait lentement de sa date d’accouchement automnale.

« Principalement, je suis à la maison à moitié nue ou dans la même paire de jogging », a-t-elle écrit, répondant aux fans sur ce qu’elle avait porté pendant sa grossesse.

La star avait répertorié un certain nombre de robes et de combinaisons dans « quelques tailles au-dessus » pour lesquelles elle avait opté car elles « convenaient aux bébés bosses ».

« On m’a demandé d’où provenaient beaucoup de mes robes de maternité, la plupart d’entre elles ne sont pas de maternité, seulement 2 ou 3 tailles au-dessus », a expliqué Louisa.

‘JE DÉTESTE MON CORPS!’

Cela survient quelques jours après que Louisa a dit à son fiancé Bent hat qu’elle détestait son corps de grossesse dans une publication émouvante sur Instagram.

Elle a profité de ses réseaux sociaux pour partager avec ses fans : « Je déteste mon corps et je n’aime pas ce qui se passe !

Elle s’est ouverte davantage sur le podcast Made By Mammas et a expliqué: « Vous êtes enceinte, donc tout le monde autour de vous a l’impression que c’est la meilleure nouvelle possible.

« C’est ce que vous vouliez donc vous devriez vous sentir heureux tous les jours et ne pas avoir de pensées négatives. Et dans ma tête, je pensais que ça ne marchait pas.

«Je suis tellement heureuse d’être enceinte, mais je suis tellement malheureuse à bien d’autres égards. Au début, j’étais malade, mais mon corps changeait et je ne contrôlais pas le fait que je n’avais pas d’énergie. Normalement, je suis une personne très énergique.

Pour ajouter à son stress, Louisa a déclaré qu’elle combattait les fringales, disant qu’elle voulait les mauvais aliments qu’elle ne mangerait pas normalement.

« J’avais envie d’aliments vraiment terribles et je ne mange pas vraiment comme ça. Vous avez presque peur de parler à qui que ce soit autour d’elle », a ajouté Louisa.

La future maman a également admis qu’elle se sentait « terrible » de parler à des amis des « négatifs » de la grossesse.

Elle a ajouté: « Ma mère m’a dit: » Tu es enceinte, bien sûr, tu vas prendre du poids « .

« Et pour mes amis qui n’avaient pas vécu cela, je me sentais mal d’être négatif sur le fait que j’étais enceinte alors que certaines personnes essaient. »

La star du feuilleton vient de terminer son travail et ne sait pas si elle retournera immédiatement à EastEnders.





Elle a partagé: «Je suis à la maison en tant que maman. Je fais ce que je voulais le plus dans la vie, donc je ne pense pas que je serai pressé de retourner au travail.

« Mais alors, en même temps, je ne sais pas parce que c’est qui je suis », a-t-elle poursuivi. « Alors, vais-je avoir ce moment de« J’ai besoin d’un peu plus de moi-même à nouveau ? »

«Je vais rester à la maison, donnez-lui un an, je pense, de ne pas travailler. Mais si je décide d’y retourner avant ou après, nous réglerons le problème à partir de là.

Cela vient du fait que Louisa a admis qu’elle portait des vêtements ordinaires « quelques tailles trop grandes »[/caption]