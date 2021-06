Louisa Lytton d’EastEnders montre son ventre rond alors qu’elle commence à planifier son mariage après son annulation par Covid

La star d’EASTENERS, Louisa Lytton, a révélé qu’elle prévoyait enfin son mariage après son annulation par la pandémie de coronavirus.

L’actrice enceinte de Ruby Allen doit donner naissance à son premier enfant avec son fiancé Ben Bhanvra en septembre.

Louisa, 32 ans, et Ben, 30 ans, ont dû reporter leur mariage à deux reprises au milieu des restrictions de coronavirus qui ont fait de la planification et de l’organisation du grand jour un cauchemar.

Mais maintenant, la planification reprend enfin – avec un remorquage.

« Hier soir, nous sommes allés à un spectacle de mariage. . Avec une bosse, pas ce que nous avions prévu mais ça l’a rendu encore plus spécial ! a-t-elle écrit sur Instagram.

« Je n’avais rien à porter, rien ne me va donc j’ai porté une robe à l’envers pour couvrir les bosses et je l’ai épinglée pour ne pas flasher

Louisa Lytton a déclaré qu’elle et Ben Bhanvra avaient décidé d’annuler leur mariage[/caption]

« Ben a mangé des sushis et bu, j’ai eu du riz et j’ai regardé nous avons vu notre alliance jouer en direct, il ne nous reste plus qu’à trouver le mariage maintenant !

«Mais au moins, nous avons la musique, les priorités, non? Les soirées rendez-vous sont de retour et ça fait tellement du bien.

Le mois dernier, Louisa a admis qu’elle avait annulé son mariage après des mois de réorganisation de leurs plans.

« Nous avons complètement annulé le mariage maintenant », a-t-elle déclaré. D’ACCORD!.

La star s’est rendue à un essayage de robe de mariée avant d’abandonner le projet de mariage[/caption]

« Nous avons décidé de tout abandonner et de recommencer nos plans.

«Nous allons avoir le bébé et nous concentrer là-dessus, puis nous marier une fois que nous serons prêts.

«Nous l’avions déjà reporté deux fois et le mariage que nous allions avoir est énorme – nous avions près de 200 personnes.

Le couple, qui s’est fiancé en 2019, a eu du mal à faire décoller son grand jour[/caption]

L’actrice d’EastEnders Louisa, vue ici en avril, est enceinte de son premier enfant[/caption]

« Cette dernière année a tout mis en perspective et il se passe de plus grandes choses dans le monde. »

Plus tôt cette année, elle a posé dans une robe de mariée mais a averti qu’elle pourrait devoir repousser le mariage à 2022.

Mais elle a ri, faisant référence à ses sous-vêtements noirs que l’on peut voir à travers la robe: « Note à moi-même – ne portez jamais de sous-vêtements noirs pour un essayage de mariée. »

Elle a déclaré au magazine OK: « Nous allons avoir le bébé et nous concentrer là-dessus »[/caption]

L’actrice est célèbre pour avoir joué Ruby Allen dans le feuilleton de la BBC[/caption]





Avec leur mariage en attente, le couple a commencé à essayer d’avoir un bébé à la place.

Elle a déclaré sur Loose Women : « Nous avons annulé le mariage. J’ai dit à Ben : « Commençons par essayer parce qu’on dirait que le mariage n’a pas lieu ».

« Ensuite, nous sommes tombées enceintes et officiellement notre mariage pourrait avoir lieu, mais il est trop tard maintenant. »

Louisa a révélé la nouvelle qu’elle allait avoir son premier enfant en montrant son bébé en pleine croissance aux fans le jour de la fête des mères.

Ben a posé la question aux Maldives en 2019 dans un moment romantique – jusqu’à ce qu’un nettoyeur entre pendant la proposition.