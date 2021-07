Louisa Lytton d’EastEnders montre sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle profite d’un séjour au lieu de s’envoler pour l’Italie

La star d’EASTENERS, Louisa Lytton, montre sa bosse de bébé en pleine croissance lors de son séjour dans le Kent.

L’actrice de Ruby Allen, 32 ans, et son fiancé Ben Bhanvra, 30 ans, ont profité d’une pause à la campagne avant d’accueillir leur premier bébé.

Louisa Lytton montre sa bosse de bébé en pleine croissance de son séjour dans le Kent[/caption]

La star du feuilleton – qui a été forcée de reporter son mariage à deux reprises en raison des restrictions liées aux coronavirus – a également dû annuler son babymoon en Italie.

« Nous étions censés être en Italie, mais ce week-end, nous avons réussi à nous rendre dans le Kent », a-t-elle expliqué.

« Pour être honnête, il ne reste plus beaucoup de place pour toutes les pâtes pour lesquelles j’allais là-bas.

«Nous avons eu des jours tellement incroyables, nous avions juste besoin de sortir de la maison et d’arrêter de faire.

Elle a dû annuler son babymoon en Italie[/caption]

«C’est fou que la seule façon dont nous sachions comment nous déconnecter soit de s’enfuir, mais cela a fonctionné à merveille.

« Quelques jours de balades, de bouffe et sans doute de foot ce soir avec mes garçons.

« Le cerveau de quelqu’un d’autre en surmultipliée au #troisième trimestre ?! Mon bloc-notes de 4 heures du matin est mon nouveau meilleur ami.

Mais tout n’a pas été calme et tranquille, les choses ont pris une tournure terrifiante plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont repéré un énorme serpent qui passait au cours d’une promenade.

La star d’EastEnders, Louisa Lytton, a partagé un cliché du «bonheur» en vacances[/caption]

Ben a écrit: « La promenade du chien a pris un tour » en étiquetant leur emplacement comme « Snakeville ».

Louisa a partagé plus tôt une photo d’elle en train de se détendre au soleil aujourd’hui, les yeux fermés et un barbecue et un jardin derrière elle.

Elle a écrit simplement : « Bliss » aux côtés d’un cœur dansant.

Un gros serpent s’est faufilé dans l’herbe devant eux lors d’une promenade avec un chien[/caption]

Le fiancé de Louisa, Ben, a été vu en train de courir dans le jardin pendant leur pause[/caption]

L’actrice a ensuite partagé une photo de Ben courant dans le jardin dans un short poursuivi par leur chien.

Se référant à leur bébé a écrit : « Souhaitez-moi bonne chance si c’est un autre garçon . «

L’actrice enceinte d’EasEnders doit donner naissance à son premier enfant en septembre.

Louisa et Ben ont dû reporter leur mariage à deux reprises au milieu des restrictions de coronavirus qui ont fait de la planification et de l’organisation du grand jour un cauchemar.

Elle a partagé une photo de sa bosse dans une robe d'été alors qu'elle se détendait à l'extérieur[/caption]





Mais maintenant, la planification reprend enfin – avec un remorquage.

« Hier soir, nous sommes allés à un spectacle de mariage. . Avec une bosse, pas ce que nous avions prévu mais ça l’a rendu encore plus spécial ! a-t-elle écrit sur Instagram.

« Je n’avais rien à porter, rien ne me va donc je portais une robe à l’envers pour couvrir les bosses et je l’ai épinglée pour ne pas flasher . «