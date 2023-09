Louis Vuitton est désormais sur Discord

Louis Vuitton franchit une étape significative dans sa stratégie Web3 en s’aventurant dans Discord, une plateforme robuste pour la vidéo, les jeux et la communication technologique.

Cette décision stratégique vise à établir des liens plus profonds avec les détenteurs de NFT de Louis Vuitton et à s’engager avec diverses communautés en ligne. Le nouveau « Louis Vuitton sur Discord » sert de salon de discussion dédié abritant divers fils thématiques.

Cette initiative est méticuleusement conçue pour élargir leur audience, obligeant davantage de particuliers à investir dans leurs NFT et obtenant ainsi un accès direct à la communauté exclusive de la Maison.

Louis Vuitton révèle en outre que des conversations spécifiques au sein du serveur Discord seront accessibles exclusivement aux détenteurs de NFT depuis son projet Via NFT. Un fil de discussion spécial invitera de manière sélective la communauté « Via », leur permettant de contribuer activement aux nouvelles idées et à l’expérience globale. Via est la plateforme Web3 innovante de Louis Vuitton qui permet à ses membres de créer des pièces uniques et de fournir de précieuses suggestions de conception.

Alors que Discord a été critiqué pour son interface utilisateur et son manque d’esthétique, les experts du secteur suggèrent qu’il est important en raison de ses conversations sécurisées par jetons, accordant un accès exclusif uniquement aux propriétaires de NFT. Initialement une plate-forme de jeu, Discord a évolué de manière transparente pour devenir une plaque tournante principale pour les biens virtuels et les NFT de marque, offrant un monde virtuel confortable à ses utilisateurs.

Matt Maher, fondateur de M7 Innovations, un cabinet de conseil auprès des marques de mode de luxe, souligne l’immense potentiel qu’apporte Discord avec ses diverses fonctionnalités telles que les chaînes fermées par jetons, les rôles d’utilisateur spécifiques, les tickets d’assistance, les soirées de visionnage et les éléments gamifiés. De plus, devenir membre d’un serveur Discord représente un « opt-in » pour les communications, un aspect crucial à une époque où les fonctionnalités de confidentialité d’Apple limitent les efforts de marketing numérique.

Le dévoilement du serveur Discord de Louis Vuitton s’aligne sur la tendance des marques de luxe à adopter cette plateforme, suivant les traces des premiers utilisateurs comme Gucci, Prada, Adidas et Diesel lors du pic de la vague NFT en 2022. Le timing stratégique de cette décision, couplé au grand lancement antérieur de Via, souligne l’approche avant-gardiste de la marque dans le paysage NFT, signalant son engagement à long terme dans le domaine Web3.