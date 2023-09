Louis van Gaal serait l’homme idéal pour entraîner l’Ajax : Van der Vaart

Louis van Gaal présente un choix intéressant pour reprendre la situation calamiteuse à l’Ajax. L’entraîneur-chef du club, Maurice Steijn, subit de fortes pressions après que l’Ajax ait subi un moment embarrassant sur et en dehors du terrain. Les officiels de l’Eredivisie ont abandonné le match de l’Ajax contre Feyenoord après 56 minutes. Les supporters de l’Ajax local ont lancé des fusées éclairantes sur le terrain alors que l’équipe menait 3-0. La raclée infligée par le plus grand rival du club a poussé les supporters à bout alors que les géants néerlandais occupent la 14e place du tableau des 18 équipes.

L’ancien milieu de terrain de l’Ajax, Rafael van der Vaart, a appelé Louis van Gaal à revenir à l’Ajax en tant qu’entraîneur. L’entraîneur néerlandais était l’entraîneur lorsque l’Ajax a remporté ses derniers succès européens. L’Ajax a remporté l’UEFA Champions League 1994/95 avec van Gaal à la barre. Maintenant, van der Vaart a déclaré que van Gaal pouvait au moins fournir quelques conseils pour redresser cette sombre équipe de l’Ajax.

« À mon avis, il est l’homme idéal en ce moment pour aider à sauver l’Ajax », a déclaré van der Vaart au média néerlandais. Actualités RTL.

Cependant, van der Vaart a reconnu que l’état de santé actuel de van Gaal ne lui permet pas d’accepter un emploi à temps plein. À l’âge de 72 ans, van Gaal lutte contre le cancer de la prostate. L’entraîneur néerlandais emblématique a reçu ce diagnostic en 2022. Cela l’a contraint à s’éloigner de l’équipe néerlandaise après la Coupe du monde 2022. Heureusement, van Gaal a déclaré que son traitement contre le cancer de la prostate avait réussi. Cependant, il n’est pas encore revenu à la direction.

Louis van Gaal a une histoire de succès avec l’Ajax

Par conséquent, si van Gaal n’est pas en mesure d’occuper le poste de manager à plein temps, van der Vaart espère au moins que le patron pourra occuper un rôle technique.

Son cœur pleure, comme il l’a dit cet après-midi », a déclaré Van der Vaart. « Mais sa santé ne lui permet pas d’avoir un travail à temps plein. Donc, en principe, c’est non. Mais il peut certainement donner des conseils. Il comprend le football.

Ajax, directeur du football du club, suite à la suspension du concours de Feyenoord. Cela laisse une ouverture à van Gaal.

Louis van Gaal a plus d’expérience que presque n’importe quel manager du jeu moderne. Avec l’Ajax, il n’a pas seulement remporté la finale de la Ligue des champions en 1995. Il a également remporté l’Eredivisie à trois reprises. De plus, il a atteint la finale de la Ligue des champions en 1996, perdant seulement contre le Borussia Dortmund. Il a aidé les Pays-Bas à terminer troisième à la Coupe du monde 2014 et a également remporté des trophées avec Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United en tant qu’entraîneur.

L’Ajax est en désordre et il semble probable qu’il ratera la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive compte tenu de sa forme actuelle.

PHOTO : IMAGO/ANP