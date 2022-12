Louis van Gaal quitte le poste de sélectionneur des Pays-Bas, mais déclare “Je ne pense pas avoir été battu aujourd’hui”

L’entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a confirmé que la défaite de son équipe était le dernier match de sa carrière.

Van Gaal était sorti de sa retraite pour diriger les Néerlandais pour un troisième mandat, mais il a maintenant 71 ans et a récemment lutté contre le cancer. Comme lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, les espoirs de gloire de son équipe se sont terminés par une défaite en fusillade contre l’Argentine, alors qu’une Argentine inspirée de Lionel Messi a triomphé de son équipe d’Oranje.

“Je ne continuerai pas en tant qu’entraîneur-chef – je ne l’ai fait que pour ce mandat, donc c’était mon tout dernier match”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

“J’ai passé un moment merveilleux. C’est incroyablement douloureux de voir comment nous avons été éliminés, notamment parce que j’ai tout fait pour que cela n’arrive pas.

“Au Brésil, j’ai fait venir Klaas-Jan Huntelaar pour le gagner en prolongation, et j’aurais pu attendre de faire notre dernier remplaçant, pour que nous puissions faire venir Tim Krul pour jouer les tirs au but dans le but. Ce soir, il n’y a rien Je pourrais me le reprocher.”

LVG quitte les Pays-Bas pour la troisième fois sans avoir perdu un seul match depuis la dernière fois qu’il a affronté l’Argentine lors d’un match de Coupe du monde il y a huit ans. L’Iron Tulip a fait référence à ce fait dans son presseur et a admis qu’il n’avait pas l’impression que son équipe avait perdu le match aujourd’hui.

“En 20 matches en charge, nous n’avons pas perdu un seul match. Je ne sais pas combien nous en avons gagnés – vous pouvez le savoir, je pense, sur Google, en mettant ‘l’équipe néerlandaise, Louis van Gaal’. Je ne sais pas Je pense que j’ai été battu aujourd’hui – seulement lors d’une séance de tirs au but.”