Louis van Gaal intéressé par un poste en Belgique après la campagne de Coupe du monde avec les Pays-Bas

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal a laissé la porte ouverte à un transfert vers la Belgique après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Belgique a enduré un tournoi lamentable car elle n’a pas réussi à se qualifier du groupe F, qui comprenait la Croatie, le Maroc et le Canada. Le contrat de l’entraîneur-chef Roberto Martinez devait expirer après cette compétition, et il a quitté son poste de sélectionneur de la Belgique après leur match nul et vierge avec la Croatie jeudi, un résultat qui les a vus terminer troisième du groupe.

Van Gaal mène les Pays-Bas lors de cette Coupe du monde et prépare son équipe pour leur match clé des huitièmes de finale contre les États-Unis samedi. Ce sera sa dernière Coupe du monde à la tête des Néerlandais, Ronald Koeman étant déjà confirmé comme son successeur.

Van Gaal est invaincu en tant que sélectionneur des Pays-Bas et il y a eu des spéculations dans la presse belge selon lesquelles ils pourraient le considérer comme un remplaçant de Martinez. Lorsqu’on lui a demandé vendredi s’il accepterait le poste, il a répondu: “La Belgique est un pays merveilleux avec des gens vraiment sympathiques – Knokke[-Heist] est une merveilleuse ville balnéaire, alors oui j’y ai pensé.”

On lui a ensuite demandé si la FA belge devrait persuader non seulement Van Gaal de prendre le poste, mais aussi sa femme, Truus.

“Vous devez convaincre Truus”, a déclaré Van Gaal en riant. “Blague à part, je suis toujours libre de prendre des décisions moi-même, mais il y a certains pays dans lesquels je ne déménagerai pas, et Truus ne le fera pas.

“Je suis ici pour parler de l’équipe néerlandaise, nous voulons devenir champions du monde et ensuite nous verrons s’il y a des offres sur la table. Dans une interview avec les médias néerlandais, j’ai dit que si nous sommes mondiaux champions – tout le monde est opportuniste dans le football – il y aura des offres. Mais nous ne sommes pas encore champions du monde, et si j’en crois les médias néerlandais, nous ne serons jamais champions du monde.”

Alors que l’on s’attendait à ce que ce soit le dernier rôle de Van Gaal dans la gestion, l’expérimenté joueur de 71 ans a refusé de confirmer s’il prendrait sa retraite après la Coupe du monde. Il a fréquemment fait référence à la nature opportuniste du football, affirmant que si son équipe néerlandaise réussissait ici au Qatar, il recevrait des offres d’autres équipes et nations.

Pendant si longtemps, il a semblé que Manchester United serait son dernier rôle dans le football. Il a quitté Old Trafford en 2016 et a passé du temps loin de la direction, mais lorsque Frank de Boer a quitté les Pays-Bas à la suite de leur campagne Euro 2020 et avec Koeman puis à Barcelone, Van Gaal est intervenu dans la brèche.

Van Gaal a été surpris par la performance de la Belgique lors de cette Coupe du monde, et il s’attendait à ce qu’elle soit une force dans les huitièmes de finale.

“Nous les avons battus lors des deux derniers matches, mais les joueurs de leur équipe sont merveilleux”, a déclaré Van Gaal. “Ils auraient dû gagner leur dernier match et ensuite ils se seraient qualifiés, le football n’est pas seulement une question de technique et de tactique, mais c’est aussi un peu de chance. Si vous avez vu les arbitres que nous avons eu ici, alors peut-être que nous peut également entamer une discussion à ce sujet.”

On a également demandé à Van Gaal s’il serait intéressé à prendre en charge une équipe en Afrique.

“Je ne pense pas – mais vous devez garder vos options ouvertes – je travaille ici avec l’équipe néerlandaise”, a-t-il déclaré. « Si je parle d’autres pays, ils ne me croiront plus.