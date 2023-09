Louis van Gaal affirme que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été truquée en faveur de Lionel Messi

Les derniers commentaires de l’ancien sélectionneur néerlandais Louis van Gaal sont devenus controversés après avoir affirmé que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 était truquée en faveur de l’Argentine de Lionel Messi.

Messi a finalement soulevé le trophée lors de sa cinquième et peut-être dernière Coupe du Monde de la FIFA, après avoir perdu en finale 2014 contre l’Allemagne.

Van Gaalqui dirigeait l’équipe néerlandaise, éliminée de la Coupe du monde 2022 au Qatar par l’Argentine aux tirs au but en quarts de finale.

S’exprimant lors du gala des Eredivisie Awards 2022/23, Van Gaal a déclaré : « Je ne veux pas vraiment en dire grand-chose. Quand vous voyez comment l’Argentine marque des buts et comment nous marquons des buts, et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis, alors je pense que c’était un match prémédité.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ses commentaires, Van Gaal a précisé : « Je pense tout ce que je dis. »

Invité à répondre à nouveau, Van Gaal a déclaré que Messi devait gagner le tournoi à tout prix, Van Gaal a déclaré: « Je pense que oui. »

Messi est devenu le premier capitaine argentin depuis Diego Maradona en 1986 à remporter la Coupe du monde.

Beaucoup de gens s’attendaient à ce que Messi se retire, au moins de ses fonctions internationales, après le triomphe du Qatar, mais le footballeur vedette, qui joue actuellement pour l’équipe américaine de l’Inter Miami, devrait continuer à jouer et pourrait entrer sur le terrain avec ses coéquipiers en tant que champions du monde. Cependant, Messi a admis que la fin était proche après une carrière pleine de gloire qui l’a vu également remporter quatre titres de Ligue des champions et 10 couronnes de Liga avec Barcelone, un trophée de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, ainsi que le Ballon d’Or. « Ou un record de sept fois.

Étant donné que la prochaine édition de la Coupe du Monde de la FIFA se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, Messi pourrait bien réfléchir à ses projets de retraite.

« J’ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne le pensais pas, que c’était (2022) ma dernière Coupe du monde », avait-il déclaré.

« Je verrai comment les choses se passent mais en théorie, je ne pense pas que je serai là pour la prochaine Coupe du Monde », avait-il ajouté.

Que Messi dispute ou non une autre Coupe du Monde, il sera sûrement considéré comme le « plus grand de tous les temps ».

Dans la catégorie individuelle, Lionel Messi a remporté sept Ballon d’Or, le plus grand nombre de footballeurs dans l’histoire du football. Ses autres distinctions incluent deux FIFA The Best Awards, six Souliers d’Or européens, deux Ballons d’Or de la Coupe du Monde et bien d’autres.