Louis van Gaal affirme de manière choquante que la Coupe du monde 2022 a été truquée pour aider l’Argentine et Lionel Messi à gagner

Louis van Gaal a affirmé de manière sensationnelle que la Coupe du monde 2022 avait été truquée pour aider Lionel Messi à remporter le trophée.

Messi et ses coéquipiers argentins ont soulevé le célèbre trophée après une victoire palpitante aux tirs au but 4-2 contre la France en finale en décembre dernier.

4 Van Gaal a fait une déclaration choquante lors des récompenses d’Eredivisie lundi soir Crédit : Getty

4 Messi a finalement mis la main sur le trophée insaisissable de la Coupe du Monde au Qatar l’année dernière Crédit : Getty

Lors de son passage à la gloire de la Coupe du Monde, la nation sud-américaine a vaincu l’équipe néerlandaise de Van Gaal dans une nouvelle victoire tendue en tirs de barrage.

On se souvient surtout de l’affrontement des quarts de finale pour un certain nombre d’échanges explosifs entre les joueurs et la direction.

Cela incluait Van Gaal, qui s’est retrouvé mêlé à une guerre des mots avec le septuple vainqueur du Ballon d’Or.

Il semble qu’une partie de ce mauvais sang persiste après que Van Gaal, qui a démissionné après la défaite contre l’Argentine, ait affirmé que le tournoi avait été truqué pour aider Messi à enfin mettre la main sur le trophée insaisissable.

Le joueur de 72 ans a été interrogé sur son passage au tournoi lors d’une interview lors de la remise des prix de l’Eredivisie lundi soir et, comme à son habitude, Van Gaal n’a pas hésité dans son évaluation.

« Je ne veux pas vraiment en dire grand-chose », a-t-il déclaré à un média néerlandais. SAI.

« Quand vous voyez comment l’Argentine marque des buts et comment nous marquons des buts, et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis, alors je pense que tout cela n’est qu’un jeu préconçu. »

Van Gaal a ensuite été invité à développer ses commentaires, auxquels l’ancien patron de Manchester United a répondu : « Je pense tout ce que je dis.

4 Messi s’est retrouvé impliqué dans une guerre des mots avec Van Gaal et son équipe d’entraîneurs

4 Van Gaal a affirmé que la Coupe du monde avait été truquée pour que Messi la remporte Crédit : Getty

« Que Messi devrait devenir champion du monde ? Je pense que oui. »

La victoire de l’Argentine contre les Pays-Bas a été l’un des matchs les plus marquants du tournoi.

Nahuel Molina a tiré devant les Sud-Américains avant que Messi n’augmente l’avantage sur penalty à la 73e minute.

Le remplaçant Wout Weghorst a inspiré un retour improbable pour l’équipe de Van Gaal, marquant deux fois en fin de match pour forcer le match à prolonger la rencontre.

L’Argentine a gardé son sang-froid pour s’imposer aux tirs au but avant d’affronter la Croatie en demi-finale et la France, ancien tenant du titre, dans une finale inoubliable.