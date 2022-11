Louis Tomlinson révèle qu’il avait l’habitude d’être dérangé par le succès de Harry Styles après la rupture de One Direction

Louis Tomlinson devient franc sur la vie après la rupture de One Direction.

Dans une interview avec The Telegraph, l’auteur-compositeur-interprète a détaillé sa lutte pour se faire un nom, tandis que son ancien coéquipier Harry Styles semblait trouver le succès dans sa carrière solo.

“Je mentirais si je disais que cela ne me dérangeait pas au début”, a expliqué Tomlinson, “mais ce n’est pas surprenant pour moi que Harry soit le plus grand succès commercial car il correspond vraiment au moule d’une star moderne.”

One Direction a été formé en 2010 après que chaque membre ait auditionné pour le concours de chant britannique “X Factor” en tant qu’individus, mais a été formé en tant que groupe par Simon Cowell et les autres juges. Alors que le groupe est arrivé troisième de la série, ils ont connu un énorme succès, se produisant ensemble jusqu’à leur rupture en 2016.

Tomlinson a sorti son premier single avec Steve Aoki intitulé “Just Hold On” moins d’un an plus tard. Il a rencontré un succès modéré, atteignant le n ° 2 des charts au Royaume-Uni et le n ° 52 aux États-Unis. Styles, d’autre part, a sorti son premier single “Sign of the Times” en avril 2017, qui a atteint le n ° 4 en aux États-Unis et est devenu multi-platine.

ONE DIRECTION STAR LOUIS TOMLINSON SUR RESTER POSITIF APRÈS LA MORT DE SA MÈRE ET DE SA SŒUR

En 2020, Tomlinson a sorti son premier album solo complet, “Walls”. L’effort a atteint la 9e place du classement américain Billboard 200. Le premier album éponyme de Styles est sorti en mai 2017 et est devenu le neuvième album le plus vendu au monde cette année-là.

“Je ne savais pas où me placer, et vraiment mon seul point de référence était les autres membres du groupe”, a déclaré Tomlinson à propos de son propre succès dans l’industrie.

Pendant ce temps, Styles a sorti son deuxième album studio, “Fine Line”, en 2019, qui a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis et a ensuite été certifié triple platine. Le quatrième single de l’album, “Watermelon Sugar”, a fait ses débuts au sommet du palmarès Billboard, ce qui en fait son premier single n ° 1 aux États-Unis.

Plus tôt cette année, il a sorti son troisième album studio “Harry’s House”, qui a de nouveau fait ses débuts au n ° 1. Avant la sortie de l’album, Styles titrait Coachella, et il est actuellement en tournée mondiale à guichets fermés. Il est également apparu dans des films, faisant ses débuts sur grand écran dans le film “Dunkerque” de 2017, et il joue actuellement dans le film “Don’t Worry Darling” d’Olivia Wilde. Styles devrait également apparaître dans le prochain film “My Policeman”.

“Il ne fait pas que de la musique, il fait aussi du cinéma, et la tournée qu’il a faite est incroyable”, a déclaré Tomlinson. “J’ai mis du temps à comprendre où j’en suis.”

Tomlinson a clairement indiqué qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers son ancien camarade de groupe, affirmant qu’il n’y avait que de l’amour entre eux et qu’il était fier de Styles.

“Je regarde Harry comme un frère, mec,” dit-il. “Je suis très fier de ce qu’il fait.”

Tomlinson a fait une pause dans la musique, mais devrait sortir son deuxième album studio, “Faith in the Future”, vendredi. Le premier single de l’album, “Bigger Than Me”, s’est incliné en septembre.