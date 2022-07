Louis Tomlinson réagit à Liam Payne et Zayn Malik Beef : Regardez – Hollywood Life

Louis Tomlinson ne veut aucune part de tout boeuf One Direction. Il l’a prouvé en fermant complètement une question des correspondants de presse australiens le 20 juillet sur la récente querelle entre les anciens membres de One Direction. Liam Payne et Zayn Malik puis les a appelés à ce sujet. Après les hôtes de Le projet a spécifiquement abordé “le morceau de boeuf 1D” et a demandé comment il se sentait en repensant à ses années dans le groupe de garçons, Liam, 30 ans, a rapidement répondu: “Alors la pêche a déjà commencé … Je vois ce que tu fais.”

Il a ensuite rappelé son temps avec Liam, 28 ans, Zayn, 29 ans et Niall Horan, 28 ans, avec beaucoup d’affection. “Je suis immensément fier, comme je sais que Liam l’est”, a-t-il déclaré. « Je suis immensément fier de ces jours, évidemment. Je veux dire, c’était une chose incroyable à faire, surtout à faire à un si jeune âge. Des souvenirs incroyables, mec, des souvenirs incroyables.

Les hôtes ont ensuite pris le recul du chanteur de “Two of Us” comme une réticence à parler de ses jours de boyband. “Louis, quand tu as dit, ‘Tout le phishing a commencé’, et que j’ai mentionné que c’était tellement ennuyeux d’avoir à répondre à des questions rétrospectives comme ça, je suis vraiment intéressé, à quel point veux-tu parler de cette période de ta vie aux médias contre toi à quel point tu ne veux plus jamais en reparler ? la coanimatrice, Carrie Bickmore, a demandé. “Pas de bonne, bonne question,” répondit Louis. “Je suis plus qu’heureux d’en parler dans chaque interview … C’est juste quand vous avez mentionné le boeuf avant, on aurait dit que vous étiez prêt à remuer des conneries, c’est tout ce que je dis.”

La question des hôtes sur la querelle est venue un peu moins de deux mois après que Liam a frappé Zayn lors d’une apparition en mai sur Logan Paulc’est impulsif podcast. Pendant le podcast, Logan et les co-animateurs se souvenaient d’une querelle du frère également célèbre de Logan, Jacques Pauleu avec Zayn et Gigi Hadid en 2020, au cours de laquelle le mannequin a défendu son ancien partenaire en le qualifiant de «roi respectueux» après avoir qualifié Jake de «non pertinent». Se référant à la rupture de Zayn et Gigi après que Zayn a plaidé coupable d’avoir harcelé la mère de Gigi, Yolanda HadidLiam a plaisanté, “… celui-là n’a pas bien vieilli.”

Il a ensuite exprimé plus de sentiments à propos de son ancien camarade de groupe, qui étaient à la fois positifs et négatifs. “Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je n’aime pas Zayn et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je serai toujours, toujours à ses côtés”, a-t-il poursuivi. «Si j’avais dû traverser ce qu’il a traversé, sa croissance et tout le reste. Vous savez, vos parents vous soutiennent beaucoup ? »

Louis a ensuite expliqué plus en détail les différences entre son éducation et celle de Zayn avant de rassurer les animateurs de podcast qu’il soutient le père d’un enfant. « Mes parents sont trop favorables au point que c’est parfois ennuyeux et cela ne les dérange même pas que je dise cela. Et Zayn a eu une éducation différente dans ce sens”, a-t-il détaillé. “Vous pouvez toujours regarder l’homme pour savoir où il se trouve et dire:” Oh, ouais, quelle que soit l’annonce de ce type – k. ” Droit? Mais à la fin de la journée, une fois que vous comprenez ce qu’il a traversé pour en arriver là, et aussi s’il voulait ou non même être là. Il a conclu: «Je suis tellement incompris par moi-même plus que quiconque, comme si je ne savais pas ce que je fais ou pourquoi je suis ici. C’est comme si je ne pouvais pas m’asseoir ici et baiser avec lui à cause de quoi que ce soit.

Sans surprise, les paroles de Liam sur Zayn ont mis les fans en colère, et le lendemain, il s’est rendu sur Twitter pour expliquer ses déclarations. “Les gars, je ne ferais normalement pas de commentaires sur ce genre de choses, mais quand c’est votre famille, il est difficile de laisser passer. Ils ont mentionné un incident spécifique impliquant Zayn auquel j’ai répondu – mais en écoutant peut-être que je ne me suis pas articulé aussi bien que j’aurais pu », a-t-il commencé dans une série de tweets. “Je disais qu’il y aura toujours des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord mais que je serai toujours, toujours de son côté. C’est la famille. Zayn est mon frère et je le soutiendrai pour toujours.