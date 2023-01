Louis Tomlinson et sa petite amie Eleanor Calder se seraient séparés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Il semble que pop heartthrob Louis Tomlinson, 31 ans, est de nouveau célibataire ! Le hitmaker et sa petite amie de longue date, Eléonore Calder30 ans, ont rompu après cinq ans de fréquentation, a déclaré une source Le soleil le 6 janvier. Avec Louis en tournée, cela aurait mis un frein à leur romance. “Cela a mis la pression sur leur relation, Louis étant absent depuis si longtemps”, a déclaré l’initié du point de vente. “D’autres choses se sont passées entre eux et pour l’instant, au moins, ils se sont séparés.” HollywoodLa Vie a contacté ses représentants pour confirmation mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

La source a également noté que l’ancien duo a des amis communs et qu’ils seront probablement ensemble sur toute la ligne. “Ils ont des amis communs et une longue histoire, donc pour le moment, il ne semble pas qu’une réunion à un moment donné soit complètement hors de propos”, ont-ils partagé. “Mais maintenant, ils ne sont plus ensemble.” Louis et Eleanor sont sortis ensemble de 2017 jusqu’à leur séparation en janvier 2023, cependant, ce n’est pas leur première rupture. Le couple de célébrités a commencé à se fréquenter en 2011 jusqu’à ce qu’ils se séparent en 2015, selon le point de vente britannique.

Il n’est pas surprenant que le joueur de 31 ans soit submergé de travail, alors que son deuxième album studio solo, Foi en l’avenir, est sorti il ​​y a seulement deux mois. En plus de sa première tournée en 2022, le musicien est également prévu pour une tournée en 2023 pour la sortie de son dernier album au printemps et en été. Le 16 décembre 2022, Louis s’est même rendu sur Instagram pour écrire à quel point il avait passé une année bien remplie.

« Quelle année ça a été ! Je ne me souviens pas d’avoir jamais ressenti autant d’excitation face à ce qui allait arriver en réfléchissant à une année. 80 spectacles, je me suis cassé le bras deux fois, j’ai parcouru le monde, écrit et enregistré le nouvel album, puis j’ai obtenu le numéro 1 au Royaume-Uni », a-t-il légendé le clip. « Ça a été un tourbillon et j’ai hâte de voir ce que l’année prochaine nous réserve ! FOI EN L’AVENIR ! Alors qu’Eleanor, pour sa part, a également été occupée par sa carrière de mannequin réussie. Plus récemment, elle s’est rendue sur Instagram pour célébrer les vacances de Noël en solo avec une tenue étincelante. “La veille de Noël scintille en portant @raeyofficial, @jimmychoo *doué @wolford *doué”, a-t-elle légendé les clichés.

Lorsque Louis et l’homme de 30 ans ont commencé leur histoire d’amour, ils étaient tous les deux à la fin de leur adolescence, mais au fil du temps, ils semblaient tous les deux s’être séparés. Leur première séparation en 2015 est survenue un an avant que Louis n’accueille son premier fils, Freddie Tomlinson6, avec Briana Jungwirth, 30. Bien qu’il soit né en 2016, le père de Freddie s’est réconcilié avec Eleanor un an plus tard. Notamment, le couple était en pourparlers de se marier il y a quelques années, et encore plus récemment, par Le soleil.

Enfin, en 2020, le natif britannique a déclaré au point de vente britannique qu’il imaginait un avenir avec son ex en 2020. “Le luxe avec Eleanor est que je la connais depuis avant le premier single de One Direction” What Makes You Beautiful “en 2011, alors elle a ressenti toute la croissance de tout », a déclaré la popstar à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait se marier, il a répondu: “Un jour, oui, j’imagine que oui.”

