Louis Tomlinson a déjà été “dérangé” par le succès de Harry Styles – Hollywood Life

Louis Tomlinson avait des sentiments mitigés à propos de son Une direction camarade de groupe Styles Harry‘ succès après la rupture du groupe en 2016. “Je mentirais si je disais que ça ne me dérangeait pas au début”, a avoué le chanteur de “Bigger Than Me”, 30 ans Le télégraphedans un article paru le mercredi 9 novembre.

Le chanteur a expliqué que la question était plus compliquée que la simple envie de la Ne t’inquiète pas chérie acteur, 28 ans. “Seulement parce que je ne savais pas où me placer”, Louis, dont le nouvel album Foi en l’avenir tombe le 11 novembre, a déclaré. “Et vraiment mon seul point de référence était les autres membres du groupe.”

Il a poursuivi, admettant que le succès du hitmaker “As It Was” n’était “pas du tout surprenant” pour lui. “Harry est celui qui a le plus de succès commercial parce qu’il correspond vraiment au moule d’une star moderne”, a ajouté Louis. Complimentant l’éventail des compétences de Harry, il a poursuivi: “Il a aussi des films et la tournée qu’il a faite est incroyable.”

Bien que Louis ait dû gérer ses émotions, il a dit qu’il aurait toujours de l’amour pour son ancien camarade de groupe. « Il m’a fallu du temps pour savoir où j’en suis », a-t-il déclaré. «Mais je regarde Harry comme un frère, mec. Je suis très fier de ce qu’il fait. »

Le chanteur a déclaré qu’une partie de son amertume était due au fait qu’il venait juste d’atteindre son rythme en tant qu’auteur-compositeur avec 1D. “C’était un peu intimidant”, a-t-il déclaré. “Je venais d’arriver à un stade où j’ai vraiment commencé à sentir que j’avais trouvé mon rythme, j’appréciais l’écriture de chansons, j’avais l’impression d’avoir enfin compris où j’en suis dans ce groupe. Et puis c’est comme: ‘Ok, eh bien, maintenant nous allons faire une pause.’ Donc il y avait un peu de pétulance de ma part, j’étais frustré.

Au cours des années depuis que le groupe de garçons, qui comprenait également Zayn Malik, Liam Payneet Niall Horan, sont devenus plus solidaires les uns des autres. “Je suis sûr que les gars m’enverront un texto quand l’album sortira”, a déclaré Louis Le télégraphe. « Nous nous vérifions les uns les autres, nous sommes bons comme ça. Je suis tombé sur Niall à Glastonbury, et même si nous ne nous étions pas parlé de toute l’année, c’était comme si le temps ne s’était pas écoulé. Parce que nous avons vécu de telles expériences ensemble dans One Direction, ce lien que nous avons est pour la vie.