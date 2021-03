LOUIS Theroux s’est ouvert sur ses premières rencontres avec Joe Exotic de Tiger King en 2011 et a jugé, avec le recul, qu’il y avait une «menace apparemment voilée» de faire du mal à la némésis Carole Baskin.

Carole, bien que rarement mentionnée dans la série originale de la BBC de Louis, America’s Most Dangerous Pets, est devenue célèbre dans l’émission Netflix 2020 Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, en tant que rivale de Joe.

À tel point que Joe, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, est derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d’un complot de meurtre pour compte d’autrui lié au propriétaire du sanctuaire Big Cat – ce qu’il nie – et de multiples accusations de cruauté envers les animaux.

Ce mois-ci, The Sun Online a révélé comment le documentariste primé Louis revisiterait ses expériences avec Joe en parcourant ses images de 2011, ainsi qu’en effectuant une autre visite en Oklahoma, pour une nouvelle émission de la BBC.

C’était pendant qu’il faisait le premier qu’il a dit MetroOnline il a détecté dans le dialogue «une sorte de menace apparemment voilée de faire du mal à Carole».

Il a dit que cela suggérait que l’un ou l’autre finirait par mourir, et a continué à la publication: « Je veux être totalement honnête avec vous, quand j’ai vu que j’étais excité parce que je pensais, ‘oh mon Dieu, c’est un peu extraordinaire, un peu bijou en fait dont je ne me souvenais même pas, ‘

«Je n’avais même pas réalisé que nous filmions à l’époque. ‘Je ne me souvenais pas de cela, et quand j’ai entendu, j’ai pensé:’ C’est extraordinaire, voici Joe qui dit ça. Quelqu’un est en contact avec un tueur à gages à Tampa en Floride et soit Carole va être tuée, soit Joe va être tué.

«J’ai pensé que c’était vraiment étrange, puis j’ai dû l’écouter plusieurs fois pour vraiment comprendre exactement ce qu’il disait.

«Il ne dit pas: ‘Je suis Joe, je vais faire tuer Carole’, il le suggère juste.

«Donc c’est à la fois tout et rien d’une manière étrange et je pense que plus que tout, c’est en quelque sorte une description de l’état d’esprit de mariée dans lequel Joe se glissait.

Louis, dont la nouvelle émission sera bientôt diffusée à la BBC, a raconté comment le chanteur I Saw A Tiger, 58 ans, a été décrit comme « adorable » dans la série Netflix où Carole – qu’il rencontrera dans son suivi et est accusé par certains quarts de meurtre de son mari – semble «porter un jugement».

Donnant un aperçu de sa nouvelle émission, Louis Theroux: Le culte de Joe Exotic, il a déclaré: «Je suppose que l’une des choses que je regarde dans le film est le fait que l’histoire s’est en quelque sorte retournée à l’envers à mi-chemin.

«Les 45 premières minutes sont une sorte de révélation de la façon dont Joe est devenu de plus en plus obsédé par Carole Baskin et a tenté de la faire tuer avant d’être condamné au procès.

« Le jury délibère pendant trois heures, il a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation et envoyé à 22 ans de prison fédérale. Puis Tiger King sort et soudain Joe est la personne la plus aimée à la télévision – enfin, la plus célèbre – et Carole Baskin est le plus détesté.

« Comment ça se passe, c’est la seconde moitié du film. »

Dans quelque chose qui aurait bien pu être évident pour les téléspectateurs de la série 2011, quand il a grimpé dans une cage de tigre avec Joe, Louis a admis qu’il « aimait » la star controversée, et a repéré son côté « sensible ».

Il a déjà raconté comment l’histoire de Joe Exotic est devenue « plus étrange et plus grande » à son retour aux États-Unis dix ans plus tard.

En plus de parcourir des images inédites de 2011, le diffuseur révèle que Louis rencontrera «de vieux amis de son documentaire original, l’équipe essayant de le faire sortir de prison et les plus proches de Joe qui n’ont jamais parlé auparavant».

Alors qu’il est derrière les barreaux, l’équipe de campagne de Joe continue de se battre pour une grâce présidentielle pour la star de la télévision, ce qui a été refusé par Donald Trump peu de temps avant de quitter ses fonctions cette année.

Parlant de son dernier projet, Louis a déclaré: «C’est l’une de ces histoires typiquement américaines, qui se déroule au cœur de l’Oklahoma, avec un casting de personnages presque trop colorés et plus grands que nature pour être crus.

«J’ai passé huit ou neuf jours à filmer au parc en 2011, au cours de trois visites distinctes.

«J’avais oublié combien nous avions tourné jusqu’à ce que je revienne dans les images pendant le verrouillage.

«C’est extraordinaire combien il y en avait.

« Depuis lors, l’histoire est devenue plus étrange et plus grande, et en y retournant à la fin de l’année dernière, j’ai découvert un drame réel qui m’a conduit dans des directions auxquelles je n’aurais jamais pu m’attendre. »

Pendant ce temps, pour célébrer le premier anniversaire de Tiger King sur Netflix, le service de streaming s’est associé aux stars de TikTok et RuPaul Drag Race pour un spin-off spécial, Tiger Queens.