Louis Smith, gagnant de Inside Masked Dancer, révèle son projet de rénovation domiciliaire

Le champion du danseur masqué Louis Smith a secrètement rénové sa nouvelle maison tout en jouant dans l’émission ITV.

Le médaillé olympique et tout premier vainqueur du spin-off de The Masked Singer a finalement récupéré les clés du bloc-notes à deux chambres des années 1920 en mars après des mois de querelles de paperasse.

dix Le médaillé olympique Louis Smith a remporté The Masked Dancer hier soir

Il a déjà arraché une grande partie de l’intérieur daté du bungalow – et s’est attaqué lui-même à une grande partie du travail de bricolage.

Louis, 32 ans, a créé un compte Instagram pour partager ses progrès avec les fans, en leur disant : « Une nouvelle année un nouveau projet, suivez nos progrès dans notre premier projet de rénovation domiciliaire, amusez-vous… »

Il a partagé un certain nombre de clichés montrant les travaux de construction sur la propriété alors qu’il renversait les murs de séparation et enlevait les tapis crasseux.

La star de la télévision a expliqué: « Ces chambres devraient avoir l’air vraiment belles et spacieuses. Nouveaux tapis confortables, sous-couche douce, nouvelles plinthes et peinture fraîche 👌🏽 »

dix La gymnaste a finalement terminé sur la propriété en mars

dix Louis, 32 ans, a fait visiter la maison aux fans dans une vidéo sur Instagram

dix Il prévoit d’arracher les intérieurs datés

dix Il veut installer une cuisine blanche, avec des murs et des portes blancs

dix La star de la télévision a déjà fait d’importantes rénovations

dix Il veut créer une maison « spacieuse » et « confortable »

dix Les murs ont été arrachés pour créer des pièces plus grandes

dix Excité Louis dit que son projet est le premier de nombreux

Il a ajouté sur son histoire Instagram: « Nous avons donc eu les plombiers aujourd’hui.

« J’ai arraché toutes les vieilles toilettes, le lavabo et la baignoire. Donc, comme vous pouvez le voir, cela a vraiment été ouvert. Ce sera une très belle grande salle de bain en bas. Vraiment excité de l’installer. Nous craquons dessus.

« J’ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire. Je dois faire venir les électriciens pour trier toutes les prises et tous les appareils. La cuisine-salle à manger est encore un peu en état. J’ai beaucoup à faire, remplissez tous les Il faut que le gars du sol nivelle les sols.

« Alors oui, on progresse ! »

dix Joel Dommett révèle que Louis est Carwash alors qu’il remporte l’émission ITV The Masked Dancer

Louis a révélé en 2018 qu’il prendrait sa retraite de la gymnastique.

Le champion Strictly Come Dancing 2012, de Peterborough, a depuis figuré dans un certain nombre d’émissions de téléréalité différentes comme le nouveau hit d’ITV.

Ayant déjà reçu une bourse d’études chorale lorsqu’il était enfant, Louis a tenté de relancer sa carrière de chanteur en 2008 en auditionnant pour The X Factor, mais il n’a pas réussi.

Il est également apparu sur The Jump et a perdu contre Spencer Matthews de Made in Chelsea en finale, avant de rejoindre Celebrity Hunted de Channel 4.

Il a également participé à un spectacle de danse en direct appelé Rip It Up avec le batteur de McFly Harry Judd et Aston Merrigold de JLS.

L’olympien de 2012 a commencé à sortir avec le danseur de jazz Charlie Bruce en novembre 2017.

Le couple a accueilli leur premier enfant – Marley Valentina Smith – en février 2021.