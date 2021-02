Louis Smith de Strictly est un père fier alors qu’il annonce le nom adorable d’une nouvelle petite fille

Beaming Louis Smith et sa petite amie Charlie Bruce ont accueilli une petite fille dans le monde.

La star de Strictly a confirmé qu’il était papa sur les réseaux sociaux et a révélé le nom adorable que le couple avait donné à leur nouvelle fille.

La gymnaste olympique Louis a révélé qu’elle s’appelait Marley Valentina Smith, et a déclaré que maman et bébé se portaient bien.

Il a écrit sur Instagram: « Quel 3 jours ça fait. Du jeudi soir au dimanche matin.

« Vous les femmes êtes incroyables et la mère de mon enfant ne fait pas exception.







« Je suis tellement contente que les deux femmes se portent bien et en bonne santé. Marley Valentina Smith est la bienvenue. »

Partageant une photo de son partenaire Charlie berçant leur nouveau-né, Louis est déjà le papa adoré.

La nouvelle maman a également partagé une photo d’eux trois ensemble.

«Bienvenue dans le monde Marley Valentina Smith. Née à 2 h 30 le 14 février et pèse 7 lb 5 oz en bonne santé », a-t-elle écrit.







Les nouveaux parents ont été inondés de félicitations de la part de leurs amis célèbres, dont Denise Van Outen, Laura Whitmore et Harry Judd.

La star de Masked Singer, Aston Merrygold, a ajouté: « Fiers de vous, félicitations à tous les deux! Tout le monde aime mon frère! »

L’ancienne star de Strictly Come Dancing James Jordan a déclaré: «Félicitations mon pote, vous allez l’adorer. J’ai hâte de se retrouver ».

Louis sort avec la femme de 30 ans depuis fin 2017 et ils sont rapidement tombés amoureux.







Les choses ont évolué rapidement et ils ont confirmé qu’ils avaient une petite fille cet été.

Partageant une vidéo de la révélation du sexe, le gymnaste britannique Louis a déclaré: « Faire la vie à mes conditions. Une grosse surprise et c’est incroyable d’avoir une petite fille avec ma femme @ charliebruce1990.

«En cette période de folie et pendant une lutte mondiale, je souhaite à tous une vie heureuse et un monde de positivité.

« Trouvez la lumière dans les ténèbres et l’espoir au bout d’un tunnel. La vie est pleine de hauts et de bas et en ce moment nous prenons une ascension. »