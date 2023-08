Louis Slotin et le noyau démoniaque : la connexion Oppenheimer de Winnipeg

Le film à succès hollywoodien Oppenheimer explose dans les salles avec des ventes à guichets fermés et des critiques enthousiastes, mais une connexion à Winnipeg est restée derrière le rideau.

Le film raconte la vie de Robert Oppenheimer, un physicien théoricien qui a dirigé le projet Manhattan top secret, qui a inauguré l’ère atomique.

Oppenheimer était directeur du laboratoire de Los Alamos où le travail a été effectué, mais c’est Louis Slotin, de la rue Scotia dans le quartier North End de Winnipeg, dont les doigts ont assemblé le noyau de plutonium de la première bombe atomique, le gadget de la Trinité.

« Il est décédé avant ma naissance, donc je ne l’ai jamais rencontré en personne, mais ma famille m’a toujours parlé de lui et je le considérais comme très courageux et quelqu’un qui aurait dû être un héros », a déclaré Israel Ludwig, dont la mère était La soeur de Slotin.

Trinity a été largué sur un site d’essai dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Son succès a conduit au bombardement des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki un mois plus tard.

Louis Slotin, à gauche, portant des lunettes de soleil, se tient debout avec le Trinity Gadget partiellement assemblé, la première bombe atomique. (Laboratoire national de Los Alamos)

Le nombre exact de décès dus aux bombardements atomiques reste inconnu, mais on estime que 120 000 personnes sont mortes sur le coup tandis que des dizaines de milliers d’autres sont mortes au cours des prochains mois de brûlures, de maladie des radiations, de maladie et de malnutrition, avec un total estimé de 129 000 à 226 000.

Le film d’Oppenheimer comprend un court clip en noir et blanc de Trinity en cours d’assemblage, et au centre se trouve Slotin, « bien que son nom ne soit pas mentionné, aucun crédit n’est donné », a déclaré Ludwig.

Son habileté à fabriquer des bombes a valu à Slotin le surnom de « chef armurier des États-Unis », a déclaré le journaliste Martin Zeilig, qui a écrit des articles et réalisé un documentaire sur Slotin.

« Mais vous ne trouverez pas Louis Slotin mentionné dans de nombreuses biographies du projet Manhattan. Il travaillait avec tous ces géants de la science », a déclaré Zeilig.

« Lorsque vous êtes dans cette atmosphère raréfiée, il peut être difficile de faire entrer votre nom dans les livres d’histoire.

« C’est l’une des principales raisons de raconter cette histoire et d’éduquer une nouvelle génération sur le rôle de ce scientifique de Winnipeg. C’était un gars incroyable. Je suis en fait assez ému en y pensant. »

Né dans le North End, Slotin, doué pour les études, est entré à l’Université du Manitoba à 16 ans et a obtenu sa maîtrise en sciences à 22 ans. Il a obtenu un doctorat en chimie physique en Angleterre en 1936, alors qu’il avait 25 ans.

Dans cette photo d’archive du 9 août 1945, un nuage de champignons se lève quelques instants après le largage de la bombe atomique sur Nagasaki, au Japon. En deux jours d’août 1945, des avions américains ont largué deux bombes atomiques, une sur Hiroshima, une sur Nagasaki, la première et la seule fois où des armes nucléaires ont été utilisées. Leur pouvoir destructeur était sans précédent, incinérant des bâtiments et des personnes et laissant des cicatrices à vie sur les survivants, non seulement physiques mais aussi psychologiques, et sur les villes elles-mêmes. Quelques jours plus tard, la Seconde Guerre mondiale était terminée. (The Associated Press)

Il a rejoint l’Université de Chicago et a aidé à construire le premier cyclotron dans le Midwest américain avant d’être recruté pour le projet Manhattan en tant que chef de l’équipe développant le noyau de plutonium.

Un an après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, l’équipe de Slotin avait encore un noyau. C’était pour une troisième bombe atomique, mais le Japon s’est rendu et a mis fin à la guerre.

Le noyau a été conservé et utilisé pour des études de fission nucléaire.

Slotin ne voulait plus être impliqué dans des projets destinés à la destruction et avait donné son avis de démission, a déclaré Ludwig.

« Il voulait retourner à l’Université de Chicago. Il s’intéressait à l’utilisation des radiations pour lutter contre le cancer et il voulait se pencher sur d’autres utilisations … pour aider à combattre la maladie », a déclaré Ludwig.

Un scientifique illustre en 1948 comment Louis Slotin avait tenu les deux hémisphères séparés avant que le tournevis ne glisse dans l’expérience de 1946. L’hémisphère extérieur supérieur était composé de béryllium et le noyau de plutonium était le plus petit orbe à l’intérieur. (Laboratoire national de Los Alamos)

Juste avant 15 h 30 le 21 mai 1946, Slotin montrait à ses collègues comment rapprocher le noyau d’une réaction de fission, une procédure connue sous le nom de chatouillement de la queue du dragon.

Il s’agissait de placer deux demi-sphères de béryllium autour du noyau. Au fur et à mesure que les moitiés se refermaient autour du noyau, la quantité de fission s’est intensifiée, amenant les matériaux au bord d’une réaction nucléaire en chaîne dans ce qu’on appelle un test de criticité.

Slotin a utilisé un tournevis pour maintenir un espace entre les moitiés. Il avait effectué cette procédure plusieurs fois auparavant, mais cette fois le tournevis a glissé. Les deux moitiés se sont contactées et ont provoqué une réaction critique immédiate.

Un flash de lumière bleue et de chaleur a frappé la pièce, selon le Laboratoire national de Los Alamos et la Société historique de Los Alamos.

Slotin a placé son corps devant la sphère, protégeant ses collègues scientifiques, et a séparé les deux moitiés, stoppant la réaction en chaîne avant qu’elle ne puisse atteindre le stade supercritique et déclencher une explosion.

L’exposition a duré environ une seconde mais a été mortelle pour Slotin.

Il a été exposé à près de 1 000 rads de rayonnement, bien plus que les 400 à 450 considérés comme une dose mortelle, selon un article de 2016, Dr Louis Slotin and the Invisible Killer, écrit par Zeilig pour le magazine Canada’s History.

Slotin a été transporté d’urgence à l’hôpital et est décédé neuf jours plus tard. Il avait 35 ans.

Ce croquis de l’accident de criticité de Louis Slotin est basé sur la carte utilisée pour déterminer l’exposition des personnes présentes dans la pièce à ce moment-là. (Wikimedia Commons)

Son corps était tellement brûlé par les radiations, internes et externes, qu’un expert médical l’a qualifié de « coup de soleil tridimensionnel », selon l’article de Zeilig.

Les sept autres personnes présentes dans la pièce ont reçu environ 90 à 166 rads d’exposition. Tous ont survécu.

« Sans hésiter un instant, connaissant la blessure à laquelle il serait confronté, il a plongé dedans pour arrêter la réaction en chaîne. Vous ne pouvez pas penser à un sacrifice plus élevé que de sacrifier votre propre vie pour sauver les autres », a déclaré Ludwig.

L’orbe de plutonium, qui avait été nommé de manière ludique Rufus avant l’incident, est devenu connu à la place sous le nom de noyau démoniaque.

L’article du Winnipeg Tribune sur les funérailles de Slotin indique qu’il s’agit de l’une des plus importantes jamais vues dans la ville depuis un certain temps. (Le Winnipeg Tribune)

Le gouvernement américain a déclaré Slotin un héros pour son sacrifice, bien que certains en aient débattu, affirmant que sa négligence avait causé l’accident.

« Ils avaient déjà des procédures mécaniques pour le faire, mais c’était une personne pratique et il voulait le faire lui-même », a déclaré Zeilig. « Je le dis avec amour. Il était ce preneur de risques. »

Une photo parue dans le Winnipeg Free Press montre la foule qui s’est rassemblée devant la maison des Slotin sur la rue Scotia pour les funérailles du 2 juin 1946. (Winnipeg Free Press)

Il était aussi « cet esprit incroyable », un enfant juif du North End qui a contribué à un moment déterminant de l’histoire de la civilisation humaine, a déclaré Zeilig.

Et c’est ainsi qu’il veut que les gens pensent de Slotin : « Qu’il a joué un rôle clé dans l’avancement de cette science et de ces connaissances, pour le meilleur ou pour le pire. »

Les funérailles de Slotin, le 2 juin 1946, ont eu lieu au domicile familial, comme le veut la tradition juive. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage, a déclaré un article du Winnipeg Tribune le lendemain.

Il y avait tellement de gens à l’extérieur de la maison, « vous ne pouviez pas voir la cour, vous ne pouviez pas voir la rue », a déclaré Ludwig.

Avant que Slotin ne soit enterré au cimetière Shaarey Zedek de Winnipeg, le rabbin l’appelait « l’un des fils les plus distingués de Winnipeg », selon l’article de Tribune.

Suite à l’accident, le laboratoire de Los Alamos a mis fin à tous les travaux d’assemblage essentiels. Les tests de criticité ultérieurs des cœurs fissiles ont été effectués avec des machines télécommandées.

Le bâtiment Slotin se trouve sur la propriété du Laboratoire national de Los Alamos et fait partie du parc historique national du projet Manhattan. C’est là que Louis Slotin a été exposé aux doses mortelles de radiations. (Laboratoire national de Los Alamos)

L’installation où cela s’est produit s’appelle maintenant le bâtiment Slotin. Il a été préservé par le laboratoire national de Los Alamos et fait partie du parc historique national du projet Manhattan.

À Winnipeg, le parc commémoratif du Dr Louis Slotin se dresse au pied de l’avenue Luxton, surplombant la rivière Rouge.

Le petit espace, avec des bancs et une plaque, se trouve à un demi pâté de maisons de l’ancienne maison Slotin sur Scotia.