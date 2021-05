Louis Rees-Zammit: l’ailier de Gloucester marque l’appel des Lions britanniques et irlandais avec deux essais contre Northampton | Actualités du rugby

Louis Rees-Zammit a marqué deux fois contre Northampton sur Satuday

Louis Rees-Zammit a marqué sa sélection dans l’équipe des Lions en marquant deux essais alors que Gloucester a entamé les espoirs de barrage de Northampton Gallagher Premiership avec une victoire de 31-7 points bonus à Franklin’s Gardens.

L’ailier gallois de 20 ans, le plus jeune joueur de l’équipe de 37 personnes pour la série de trois tests en Afrique du Sud, jouait devant l’entraîneur-chef des Lions Warren Gatland, mais a déclaré que tout ce à quoi il pensait était d’aider Gloucester. décrocher une place dans la Heineken Champions Cup la saison prochaine.

« Ce fut une semaine exceptionnelle pour moi », a déclaré Rees-Zammit, qui a doublé son total d’essais en Premiership pour la saison.

«Être choisi par les Lions n’a pas vraiment sombré jusqu’à ce soir où j’ai dîné avec mon frère et mes parents à l’occasion de leur 26e anniversaire de mariage.

« J’ai reçu des messages de tous ceux que je connais, et plus encore, et je ne saurais trop remercier tous ceux qui m’ont aidé, mais mon objectif est de jouer mon rôle pour Gloucester dans les quatre derniers matches de la saison et de me classer dans le top huit. Je ne suis pas quelqu’un qui prend de l’avance sur lui-même et les joueurs ici me garde humble. «

Gloucester n’avait remporté qu’un seul match de Premiership à l’extérieur de Kingsholm toute la saison, et cela d’un point à Wasps, mais à partir du moment où Rees-Zammit a marqué son premier essai après 14 minutes, ils étaient aux commandes contre une équipe de Northampton qui n’a pas réussi à tirer.

«Nous cherchions une performance dont nous puissions être fiers et c’était tout», a déclaré Rees-Zammit.

« Cela n’a pas toujours été pour nous cette saison, mais nous sommes un groupe soudé. J’ai peut-être marqué deux essais, mais d’autres m’ont créé des chances et ensuite c’était à moi de faire ma part. »

Rees-Zammit a regardé son collègue du Pays de Galles et des Lions, Dan Biggar, quitter le terrain après 19 minutes de commotion cérébrale à la suite d’une collision avec Billy Twelvetrees et a déclaré que les craintes d’être blessé avant la tournée en Afrique du Sud ne lui troubleraient pas l’esprit le mois prochain.

« Je penserai aux matchs à venir et non aux blessures », a-t-il déclaré.

« Dan est l’un de mes amis proches et je lui ai parlé alors qu’il sortait du terrain. Il a dit qu’il allait bien et j’espère qu’il sera bientôt de retour sur le terrain. »

Le directeur du rugby de Northampton, Chris Boyd, a secoué la tête lors d’une performance qu’il ne voyait pas venir après trois victoires successives en championnat.

« Nous n’avons gagné aucun aspect du match et le score en est le reflet », a-t-il déclaré.

« Nous étions gênés et c’était inacceptable. Ce que cela signifie, c’est que nous avons perdu le contrôle de notre destin et que pour entrer dans le top quatre, nous avons besoin que d’autres perdent. »