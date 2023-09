Louis Leterrier taquine l’évolution de Dante Reyes

Rapide X est sorti au début de l’été, et c’était… une sorte de gâchis, dans le pire des cas. Mais un véritable point positif dans ce désordre est Jason Momoa dans le rôle de Dante Reyesle fils de Fast Five Hernan Reyes qui vient chercher sa revanche contre la Team Toretto. Il est idiot, il menace, c’est une sorte de Joker techno gay, et Momoa s’amuse clairement à jouer ce qui est probablement le meilleur méchant d’une série remplie en grande partie de ratés.

Au cours du dernier film, Dante a effectivement brisé le clan Toretto dans plusieurs directions différentes, et nombre de leurs alliés potentiels (comme Deckard Shaw de Jason Statham ou Cipher de Charlize Theron) sont dispersés ou mêlés à leurs propres problèmes. Avec Dante de retour comme méchant principal pour Rapide XI, Le réalisateur Louis Leterrier promet qu’il deviendra une menace encore plus grande au cours de la suite. Parler à Revue Empire, il a taquiné qu’ils « feraient autre chose » avec Dante et son joyeux carnage pour le prochain film. « Ce n’est jamais deux fois pareil avec Jason », a-t-il poursuivi. « Dante va vraiment évoluer. Explorons quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.

Leterrier a crédité Momoa pour la raison pour laquelle Dante fonctionne si bien, affirmant que le pitch original du personnage était juste un gars « alimenté par la vengeance ». Même s’il aurait été facile pour l’acteur de jouer le rôle de « sombre et colérique », il a salué la capacité d’adaptation et la volonté d’expérimenter de Momoa. « C’était intéressant de jouer avec la dualité et le push-pull au sein du personnage, où dans la même phrase il rit et ressent la douleur de tout perdre. Seul un acteur comme Jason aurait pu faire ça. Que se passe-t-il ensuite avec le personnage de Rapide XI-et dans l’éventuel deuxième film dérivé de Luke Hobbs de Dwayne Johnson– dépendra également de Momoa et de la direction dans laquelle il souhaite prendre le personnage.

Quelles autres choses vraiment perverses et détestables Dante peut-il faire après avoir kidnappé le fils de Dom et tenté de faire exploser plusieurs de ses amis ? Nous le saurons à chaque fois Rapide XI sorties dans un futur proche.

