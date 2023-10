Louis Deacon : les Red Roses se préparent pour le tournoi WXV après une défaite « dévastatrice » en Coupe du monde | Actualités du rugby à XV

Ellie Kildunne, de l’Angleterre, lors du deuxième match de test contre le Canada au stade StoneX, à Londres

Les Red Roses attendent avec impatience le premier tournoi WXV en Nouvelle-Zélande après avoir subi une défaite « dévastatrice » en finale de la Coupe du monde l’année dernière.

L’Angleterre a nommé son équipe de 30 joueuses, mais des questions demeurent quant à la forme physique de Lucy Packer après que la demi de mêlée a quitté le terrain en raison d’une blessure à la cheville gauche après la victoire consécutive des Red Roses contre le Canada la semaine dernière.

Les flankers Sadia Kabeya et Alex Matthews ont tous deux repris l’entraînement après des blessures infirmières, tandis qu’Amy Cokayne gère toujours sa blessure au mollet qu’elle a contractée jeudi dernier.

L’entraîneur-chef par intérim Louis Deacon a confirmé qu’ils attendaient de recevoir les résultats de l’analyse de Lucy Packer, mais elle a été nommée dans l’équipe des Red Roses.

Deacon a confirmé que si le nouvel entraîneur-chef John Mitchell rejoint l’Angleterre en Nouvelle-Zélande, il le fera dans son nouveau poste mais jouera un rôle « d’observation » pendant le WXV.

« Je suis vraiment excité, c’est une opportunité pour nous de nous mesurer aux meilleures équipes du monde », a déclaré Deacon.

« L’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande vont nous poser d’excellents tests et nous sommes également en voyage. Cela nous donnera beaucoup de choses sur lesquelles travailler, nous sommes vraiment impatients d’y être. »

Amber Reed, en Angleterre, célèbre avec Hannah Botterman à la fin du deuxième test

Marlie Packer sera capitaine des Red Roses alors qu’elle se rapproche des 100 sélections pour son pays avec Zoe Aldcroft et Helena Rowland nommées vice-capitaines.

« Helena est une grande joueuse et avec la perte d’Emily Scarratt, nous avons identifié que nous avions besoin d’un certain leadership à l’arrière. Elle a une influence positive sur la façon dont nous jouons et est très respectée et c’est la chose la plus importante. C’était une tâche facile. choix », a confirmé Deacon.

« Maisy Allen et Sophie Bridger ont été incroyables pendant la pré-saison. Elles ont été des éditions très positives pour le groupe et ont un énorme potentiel.

« Maisy est une si jeune joueuse mais elle possède déjà de grandes qualités de leader. Ils ont tous deux réalisé des matchs positifs ce week-end et ils méritaient pleinement d’être inclus. »

Les joueurs anglais célèbrent après le coup de sifflet final du deuxième match test

L’Angleterre participe actuellement à un camp de trois jours avant de rentrer chez elle pour passer du temps avec sa famille, puis s’envolera pour la Nouvelle-Zélande le dimanche 8 octobre.

Vingt et un des joueurs nommés dans l’équipe ont participé à la Coupe du monde de rugby 2021, qui a été retardée d’un an en raison de la pandémie et où l’Angleterre a été battue 34-31 par les hôtes en finale à Auckland.

Deacon a confirmé qu’il recherchait la polyvalence lors du choix de l’équipe de 30 joueurs qui voit l’arrière latérale Emma Sing manquer.

« Quand vous ne pouvez sélectionner que 30 joueurs et voyager aussi loin, c’est vraiment difficile. Ce que nous avons recherché, c’est beaucoup de polyvalence avec des joueurs capables de jouer à plus de deux postes, ce qui va être inestimable. Malheureusement pour Emma Sing ça lui manque », a déclaré Deacon.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« C’est une arrière spécialisée et elle a joué un peu au centre mais pas assez donc c’est finalement pourquoi nous avons pris la décision que nous avons prise.

« Perdre la finale a été dévastateur, mais beaucoup d’entre nous gardent de bons souvenirs de la Nouvelle-Zélande. Nous avons passé neuf longues semaines ensemble et avons créé de bons souvenirs dans un grand pays », a déclaré Deacon.

« Le plus important, c’est qu’ils veulent s’améliorer et se tester. »

Les Red Roses débuteront leur campagne contre l’Australie au Sky Stadium de Wellington le vendredi 20 octobre (7h BST) avant d’affronter le Canada au stade Forsyth Barr de Dunedin le vendredi 27 octobre (7h BST).

L’Angleterre affrontera ensuite la Nouvelle-Zélande, hôte, au Go Media Mt Smart Stadium, à Auckland, le samedi 4 novembre (6h GMT).