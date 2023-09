Louie recherche « l’amour après le confinement » avec Melissa

C’est jeudi! Ce qui signifie que nous ne sommes qu’à un jour de notre série de télé-réalité préférée sur le plaisir coupable — L’amour après le confinement,

Heureusement pour vous tous, vous n’aurez plus à attendre un instant pour obtenir un avant-première exclusive du prochain épisode — parce que nous en avons un ici et maintenant pour votre plus grand plaisir ! Dans le clip ci-dessous, Louie rentre ENFIN de prison mais sa mère est toujours déterminée à se mettre entre lui et Melissa.

Découvrez le clip ci-dessous:

Tout d’abord, il suffit de dire que Louie assume la responsabilité de ses actes et reconnaît qu’en tant qu’homme de 41 ans, il doit intervenir et être responsable sans que sa mère ne le dorlote, c’est tout un mot ! Deuxièmement, nous devons également reconnaître que nous comprenons que sa mère n’agit que par amour – elle a probablement traversé beaucoup de choses à cause des problèmes juridiques et de toxicomanie de son fils et son comportement n’en est que le reflet.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode de vendredi L’amour après le confinement:

Raneka reçoit un appel choquant ; La mère de Louie, Donna, resserre sa laisse. Joynomi laisse tomber 40 000 $ sur un condamné qu’elle n’a jamais rencontré. La première nuit de Britney et Kerok les rapproche ; Brittney & Andy’s les sépare. Mikey fait une promesse à Chelsea.

WOW – nous ne pouvons pas croire que Joynomi fasse le plus pour le moins. Pensez-vous que vous seriez un jour tellement amoureux que vous laisseriez tomber cette somme d’argent sur quelqu’un qui est fondamentalement un étranger ?

Le tout nouvel épisode de L’amour après le confinement diffusé le vendredi 29 septembre à 21 h HNE sur WeTV.

Allez-vous regarder ?