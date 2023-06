Loughran Cappel se joindra aux résidents pour un café et une conversation à Joliet – Shaw Local

Les résidents sont invités à poser des questions sur les ressources de l’État et à donner leur avis sur les priorités législatives lors d’un prochain événement Café et conversations organisé par la sénatrice d’État Meg Loughran Cappel, D-Shorewood.

L’événement aura lieu de 10 h à midi le 27 juin à la bibliothèque publique de Joliet, 3395 Black Road, Joliet.

Chaque café et conversations mensuel sert de forum ouvert permettant aux membres de la communauté d’engager des conversations informelles avec le sénateur et entre eux sur les problèmes auxquels la région et l’État sont confrontés.

L’événement est gratuit et ouvert aux résidents. Ceux qui ont des questions ou des préoccupations sont encouragés à appeler le bureau de Crest Hill de Loughran Cappel au 815-267-6119 ou à visiter son site Web à www.SenatorLoughranCappel.com.