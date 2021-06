Loughnane vise la cible de Phoenix pour Go Bears Go | Nouvelles de course

Go Bears Go est sur le point de retourner en Irlande pour les Keeneland Phoenix Stakes après sa victoire impressionnante au Curragh samedi.

Vainqueur lors de ses débuts sur l’hippodrome d’Ascot en mai, le poulain Kodi Bear est revenu sur le circuit de Berkshire avec beaucoup de confiance derrière lui lors de la réunion royale il y a quelques semaines – et a couru une excellente course pour terminer deuxième devant Perfect Power en les enjeux de Norfolk.

Connections a audacieusement augmenté les 10 000 £ de frais supplémentaires et lui a permis de se présenter neuf jours plus tard pour les Group Two Railway Stakes, une décision pleinement justifiée car la star stable de Dave Loughnane a confortablement battu les Irlandais dans leur propre arrière-cour.

« Nous étions évidemment ravis du cheval, surtout après être passé si près à Royal Ascot », a déclaré l’entraîneur basé dans le Shropshire.

« Nous sommes allés à Royal Ascot en pensant que nous étions assez bons pour gagner et nous sommes repartis en pensant que nous étions assez bons pour gagner. Juste le jour où nous avons été tirés au sort du mauvais côté, sans rien enlever au vainqueur.

« Le garçon qui le monte tous les jours s’est assis sur lui lundi matin et a dit » Dieu, il se sent aussi bien qu’avant Ascot « . Je me suis assis sur lui mardi matin et j’ai ressenti la même chose.

« C’est le fils (propriétaire) de Kia Joorabchian, Max, qui n’a que 10 ou 11 ans, qui a suggéré de le compléter pour le chemin de fer. Ce n’était probablement pas à notre ordre du jour car c’était si peu de temps après Royal Ascot, mais une fois que je ‘ Je me suis assis sur lui mardi matin, nous avons décidé de tenter le coup.

« Royal Ascot n’a clairement rien retiré de lui – il a une grande constitution et un grand esprit.

« Nous avons lancé les dés et nous avons récolté les récompenses, donc c’était génial – une journée énorme. »

Loughnane a confirmé que les Phoenix Stakes du 8 août étaient les prochains à l’ordre du jour, ajoutant: « Nous avons six semaines avant le Phoenix et je pense que c’est là que nous irons.

« Il a eu 10 jours chargés maintenant, nous allons donc lui donner quelques semaines de calme, puis nous avons trois semaines et demie à quatre semaines pour le préparer pour le Phoenix. C’est l’étape la plus logique, je pense.

« Je n’en ai pas encore vu trop dont j’aurais peur et c’est, espérons-le, le plan. »

Avec Go Bears Go ayant maintenant prouvé son endurance sur six stades, son fier entraîneur n’exclut pas la possibilité que le poulain s’attaque à des distances encore plus longues à l’avenir.

Il a déclaré: « Je pense qu’il resterait sept stades si nous en avions besoin, mais ce n’est pas quelque chose auquel nous devons penser pour le moment.

« Il a tellement de bottes et est si efficace sur cinq et six, nous pouvons nous en tenir à cela pour le moment. Je pense qu’il s’installerait si nous en avions besoin – il s’éloigne si fort et laisse tomber la bride quand vous le voulez , donc je ne vois pas l’intensification comme un problème.

« C’est formidable d’avoir un cheval comme lui dans la cour. Cela nous donne l’occasion de montrer ce que nous pouvons faire au niveau supérieur. »