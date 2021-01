Les partisans du président Yoweri Museveni ont célébré après l’annonce des résultats

L’élection ougandaise très disputée qui a vu le leader de longue date du pays vaincre une ancienne pop star n’a pas été sans drame, mais a-t-elle annoncé un changement? Le reportage Patience Atuhaire de la BBC depuis la capitale, Kampala.

Il a été présenté par certains comme une élection pas comme les autres – un musicien de 38 ans élevé dans un bidonville de Kampala contestait un homme qui est devenu président il y a 35 ans.

Lorsque Robert Kyagulanyi, mieux connu sous son nom de scène Bobi Wine, a lancé pour la première fois sa candidature à la présidence, certains membres du Mouvement de résistance nationale (NRM) au pouvoir du président Yoweri Museveni ont rejeté la menace.

Ils ont dit qu’il n’était populaire que dans la capitale, mais qu’il a continué à attirer des foules même dans les coins les plus reculés du pays. Puis, comme l’a fait remarquer un ministre du gouvernement, on a prétendu que l’excitation autour de lui était simplement due au fait qu’il était une célébrité.

Mais c’était plus que ça.

Féru de technologie et accessible, Bobi Wine a utilisé les médias sociaux pour appeler les jeunes Ougandais – la majorité de la population – à travailler avec lui vers «un nouvel Ouganda». Et ils l’ont rodé.

Ou du moins ce qu’il semblait.

Les médias sociaux ne sont pas des votes

Les autorités ont certainement semblé secouées. Alors que la campagne atteignait un crescendo, les gaz lacrymogènes, les balles réelles et les arrestations infligées à Bobi Wine et à ses partisans ont clairement montré que les pouvoirs en place ne laissaient rien au hasard.

Le NRM s’appuyait sur la titularisation et la pleine force de l’État.

Bobi Wine (à gauche) a déclaré qu’il ne serait pas intimidé par la force que sa campagne a rencontrée

Bobi Wine l’interprète, et non Robert Kyagulanyi le politicien, était la personne sur la piste électorale.

Il a entraîné les foules – qui se sont rassemblées malgré les inquiétudes relatives aux coronavirus – dans une frénésie avec le chant « Le pouvoir du peuple, notre pouvoir », accompagné de l’agitation du bras.

Mais ce qu’il voulait faire avec ce pouvoir était rarement expliqué lors des rassemblements. Même dans les rares occasions où les forces de sécurité ont cessé de le harceler, il n’a presque jamais parlé des problèmes dans son manifeste.

En fait, couvrir cette élection se résumait à rapporter les violences auxquelles l’opposition a été soumise, plutôt que l’agenda que les candidats présentaient à l’électorat.

L’histoire continue

Mais le feu du «pouvoir du peuple» que Bobi Wine avait allumé parmi les Ougandais semblait brûler jusqu’aux urnes puis s’éteindre.

Les chiffres officiels, que l’opposition prétend avoir été falsifiés, montreront plus tard que les grands rassemblements et la popularité des médias sociaux ne se traduisent pas nécessairement par une majorité de votes.

Les forces de sécurité sont stationnées près du domicile de Bobi Wine à Kampala

Bobi Wine a obtenu un pourcentage respectable de 35%, mais c’était presque le même pourcentage remporté par le meilleur candidat perdant, Kizza Besigye, en 2016. Et puis, comme le Dr Besigye, Bobi Wine a été confiné chez lui par les forces de sécurité.

Les suites de l’élection lui ont semblé familières.

Avant cela, le matin du vote – alors que les optimistes de l’opposition rêvaient encore d’un autre avenir – était brumeux et frais, assez inhabituel pour un janvier de Kampala.

«Quel est le problème?

Je suis arrivé dans une zone de vote à Nsambya, à l’extrémité sud de la ville à 7h30, pour trouver des groupes d’électeurs entassés qui parlaient à voix basse.

Le grand terrain de sport comprenait cinq bureaux de vote. Le matériel de vote était arrivé mais le vote n’avait pas encore commencé.

Au fur et à mesure que les files d’attente s’allongeaient, les esprits montaient avec le réchauffement des températures. Un jeune homme a crié ce que tout le monde devait penser: « Nous sommes arrivés ici à 6 heures du matin! Qu’est-ce qui nous retient? »

Des gens font la queue pour voter dans les bureaux de vote de la capitale, Kampala

Plusieurs autres ont grogné, certains lançant des insultes aux responsables du scrutin. Soit son franc-parler a payé, soit les fonctionnaires voulaient simplement se débarrasser de lui. Lorsque le vote a finalement commencé, avec deux heures de retard, il a été placé en tête de file.

J’ai traversé la ville vers une autre grande zone de vote à Nansana, du côté nord, où le vote a été retardé jusqu’à 10h00. Avec des files d’attente aussi longues que l’œil pouvait voir, je pouvais lire l’agitation sur les visages des gens.

«Je suis arrivé ici et on m’a dit que ce n’était pas mon bureau de vote légitime. Quand je suis allé de l’autre côté, j’ai été renvoyé ici. J’attends. Mon amie avait une fiche de localisation des électeurs, mais son nom ne figure pas dans le registre. Elle s’est découragée et est partie », a déclaré Fatuma Namuleme.

Je me suis souvenu de files d’attente similaires ici en 2016, des ruisseaux de sueur coulant sur les visages des électeurs debout au soleil du milieu de la matinée, attendant que les documents arrivent. Je me suis souvenu de soldats lourdement armés débarquant de camions pour prendre en charge une situation de plus en plus tendue.

Ce jour-là, le processus de vote à Kampala a été tellement gâché par la livraison tardive des documents qu’il y a eu des protestations dans certaines régions et le vote a dû être reporté au lendemain.

Mais cette fois, il n’y avait que quelques policiers armés de matraques assurant le bon ordre des lignes.

Avec une panne d’Internet et un accès limité aux informations provenant d’autres parties de la capitale et de la campagne, le jour du vote s’est senti comme un anti-climax.

Le parti de Bobi Wine dit qu’il y avait des irrégularités dans les résultats

Au fur et à mesure que les mises à jour de la Commission électorale affluaient, il est devenu très clair dès le début où le résultat du scrutin allait – cinq ans de plus pour M. Museveni.

Malgré les longues files d’attente à Kampala, seuls 57% des plus de 18 millions d’électeurs inscrits ont voté, soit 10 points de pourcentage de moins que lors des dernières élections.

Le pourcentage de victoires du président a également diminué régulièrement au cours des trois dernières élections; de 68% en 2011, à 60,6% en 2016 et 58,6% cette année.

Et l’opposition a maintenu une emprise sur Kampala et une grande partie de la région centrale.

Les ministres perdent leur siège

Le parti nouvellement formé de la plate-forme d’unité nationale (NUP) de Bobi Wine a remporté la plupart des sièges parlementaires dans la région centrale et comptera un total de 56 députés sur plus de 500, ce qui en fera le plus grand parti d’opposition au parlement.

Le NUP est devenu un foyer pour les politiciens plus jeunes et énergiques à la recherche de nouvelles alliances qui pourraient faire bouger les choses.

L’élection de 2021 a laissé le même homme au sommet, mais a fait tomber plusieurs briques de la maison politique qu’il a construite en trois décennies.

Vingt-cinq membres du cabinet, dont le vice-président Edward Ssekandi, ont perdu leurs sièges parlementaires.

Et si cette élection nous a montré quelque chose, c’est que les Ougandais ne souffrent pas de revers. Parmi ceux qui ont été élus, il y a des membres de l’opposition devenus NRM qui ont rapidement gagné des postes ministériels en changeant de camp.

Le président Museveni s’est entretenu avec ses partisans depuis une voiture à toit ouvert alors qu’il entrait à Kampala après sa victoire

Dans son discours de victoire, M. Museveni a fait un signe de tête sur la nécessité d’améliorer les soins de santé et l’éducation et a promis de stimuler l’agriculture et l’industrie. Il s’en est également pris aux politiciens qui font passer leurs intérêts avant ceux des masses.

Quant au NUP, ses dirigeants sont déterminés à aller en justice pour contester le résultat.

Mais cela peut être une lutte car Lina Zedriga, la vice-présidente du parti pour la région du nord, a déclaré que ses agents de vote qui avaient des preuves de truquage des votes ont été arrêtés ou ont disparu.

‘Ne pas perdre espoir’

Néanmoins, elle est patiente.

« Nous resterons aussi longtemps que nous voudrons du changement », a-t-elle déclaré.

«Tant que nous voulons le vrai reflet de la volonté du peuple ougandais, nous resterons résolus. Nous avons attendu 30 ans. Nous ne perdons pas espoir du tout.

La détermination à garder espoir dépendra de la question de savoir si les jeunes que Bobi Wine a enflammés seront prêts à se mettre en danger.

Sinon, le schéma des trois dernières décennies se répétera, M. Museveni et le NRM conservant leur mainmise sur le pouvoir.