Le président de la commission électorale, Simon Byabakama, a déclaré vendredi qu’en vertu de la loi ougandaise, la charge de la preuve incombait à Wine.

Reuters n’a pas vérifié de manière indépendante les affirmations de Wine.

Les États-Unis et l’Union européenne n’ont pas déployé d’équipes d’observateurs, mais le haut diplomate du département d’État américain pour l’Afrique, Tibor Nagy, a déclaré samedi matin dans un tweet que « le processus électoral était fondamentalement vicié ».

Il a cité des rapports de fraude, le refus d’accréditation d’observateurs, la violence et le harcèlement des membres de l’opposition et l’arrestation de militants de la société civile.

L’Union africaine et la Communauté de l’Afrique de l’Est ont envoyé des équipes d’observateurs à l’élection, mais aucun des deux groupes de responsables n’a répondu aux demandes de commentaires sur d’éventuelles irrégularités.

La police a enregistré jusqu’à présent 42 infractions liées aux élections dans tout le pays lors du vote et du décompte, a déclaré vendredi soir le porte-parole de la police, Fred Enanga, sur la télévision locale NBS. Les infractions comprenaient des agressions, la corruption d’électeurs et le vol et l’endommagement de matériel électoral, a-t-il déclaré.

La préparation des élections de jeudi a été plus violente que lors des sondages précédents. Les forces de sécurité ont sévi contre les candidats de l’opposition et leurs partisans pendant la campagne, et plus de 50 personnes sont mortes lors de manifestations en novembre à l’une des multiples occasions où Wine a été arrêté.

En plus de la panne d’Internet, le gouvernement a interdit mardi tous les médias sociaux et les applications de messagerie. Wine et ses partisans ont souvent utilisé Facebook pour relayer la couverture en direct de sa campagne.

Lors des élections législatives, où les candidats se disputaient 529 sièges, les résultats arrivaient encore, mais les médias ougandais ont rapporté que 56 candidats de la plateforme d’unité nationale de Wine (NUP) avaient remporté leurs courses, tandis que le Forum pour le changement démocratique (FDC), auparavant le plus grand parti d’opposition, a jusqu’à présent remporté 34 sièges.

Le vice-président du pays, Edward Ssekandi, était l’un des nombreux députés du parti au pouvoir à avoir perdu leur siège, selon la chaîne de télévision NTV Ouganda.

Le FDC a remporté 35 sièges aux élections de 2016, mais le NUP n’avait pas de siège au parlement précédent – Wine a été élu en tant qu’indépendant et a rejoint le parti l’année dernière.