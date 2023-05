L’Ouganda signe une loi anti-gay sévère, avec la peine de mort dans certains cas

KAMPALA, Ouganda (AP) – Le président ougandais a promulgué une nouvelle législation anti-gay dure soutenue par de nombreux habitants de ce pays d’Afrique de l’Est mais largement condamnée par les militants des droits humains et d’autres à l’étranger.

Mais la nouvelle loi prévoit toujours la peine de mort pour « l’homosexualité aggravée », qui est définie comme les cas de relations sexuelles impliquant des personnes infectées par le VIH ainsi qu’avec des mineurs et d’autres catégories de personnes vulnérables. Un suspect reconnu coupable de « tentative d’homosexualité aggravée » peut être emprisonné jusqu’à 14 ans, selon la législation.

Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une nouvelle législation anti-gay dure soutenue par de nombreuses personnes dans le pays mais largement condamnée par les militants des droits humains et d’autres à l’étranger.

La présidente du Parlement, Anita Among, a déclaré dans un communiqué que le président avait « répondu aux cris de notre peuple » en signant le projet de loi.

« Avec beaucoup d’humilité, je remercie mes collègues les députés d’avoir résisté à toutes les pressions des intimidateurs et des théoriciens du complot apocalyptique dans l’intérêt de notre pays », indique le communiqué.

Museveni avait retourné la facture à l’Assemblée nationale en avril, demandant des changements qui établiraient une distinction entre l’identification en tant que LGBTQ et l’engagement dans des actes homosexuels. Cela a provoqué la colère de certains législateurs, dont certains craignaient que le président n’oppose son veto au projet de loi sous la pression internationale. Législateurs adopté une version modifiée du projet de loi plus tôt en mai.

Les États-Unis ont mis en garde contre les conséquences économiques d’une législation décrite par Amnesty International comme « draconienne et trop large ».

Les dirigeants du programme de l’ONU SIDA, du Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida et du Fonds mondial ont déclaré lundi dans un communiqué conjoint qu’ils étaient « profondément préoccupés par l’impact néfaste » de la législation sur la santé publique et la riposte au VIH.

« Les progrès de l’Ouganda dans sa riposte au VIH sont maintenant gravement menacés », indique le communiqué. « La loi anti-homosexualité de 2023 entravera l’éducation à la santé et la sensibilisation qui peuvent aider à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. »

Cette déclaration notait que « la stigmatisation et la discrimination associées à l’adoption de la loi ont déjà conduit à un accès réduit à la prévention ainsi qu’aux services de traitement » pour les personnes LGBTQ.

Le février décision de l’Église d’Angleterre L’Assemblée nationale de l’Ouganda à continuer d’interdire les mariages religieux pour les couples de même sexe tout en permettant aux prêtres de bénir les mariages et les partenariats civils de même sexe a enflammé de nombreuses personnes en Ouganda et ailleurs en Afrique.

L’homosexualité est criminalisée dans plus de 30 des 54 pays africains. Certains Africains y voient un comportement importé de l’étranger et non une orientation sexuelle.