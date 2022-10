L’Ouganda signale une augmentation inquiétante des cas d’Ebola dans la capitale

Neuf autres personnes dans la région métropolitaine de Kampala ont été testées positives au virus Ebola dimanche, en plus de deux autres vendredi, a déclaré lundi la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng.

KAMPALA, Ouganda – Les autorités ougandaises ont signalé 11 autres cas d’Ebola dans la capitale depuis vendredi, une augmentation inquiétante des infections un peu plus d’un mois après la déclaration d’une épidémie dans une partie reculée du pays d’Afrique de l’Est.

La crainte qu’Ebola ne se propage loin de l’épicentre de l’épidémie a contraint les autorités à imposer un confinement permanent, y compris des couvre-feux nocturnes, à deux des cinq districts signalant des cas d’Ebola. Les mesures ont été mises en place après qu’un homme infecté par le virus Ebola s’est fait soigner à Kampala et y est décédé dans un hôpital.

Les neuf nouveaux cas signalés lundi suivent un schéma similaire car ils sont tous des contacts d’un patient infecté par Ebola qui a voyagé depuis un point chaud d’Ebola et s’est fait soigner dans le meilleur hôpital public de Kampala, connu sous le nom de Mulago.

Jeudi, les responsables ougandais avaient documenté plus de 1 800 contacts Ebola, dont 747 avaient effectué 21 jours de surveillance pour détecter d’éventuels signes de la maladie qui se manifeste par une fièvre hémorragique virale, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Ebola se transmet par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou des matériaux contaminés. Les symptômes comprennent de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et, parfois, des saignements internes et externes.

L’Ouganda a connu plusieurs épidémies d’Ebola, dont une en 2000 qui a tué plus de 200 personnes. L’épidémie d’Ebola de 2014-16 en Afrique de l’Ouest a tué plus de 11 000 personnes, le plus grand nombre de morts de la maladie.