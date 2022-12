L’Ouganda reçoit des doses de vaccin contre Ebola pour un essai sur la souche soudanaise

KAMPALA, Ouganda – Le gouvernement ougandais a déclaré avoir reçu plus de 5 000 doses de vaccins contre Ebola pour un essai clinique visant à évaluer leur protection contre la souche soudanaise du virus qui a provoqué une épidémie de plus de 50 décès.

Elle a remercié les gouvernements américain, britannique et canadien ainsi que les agences internationales telles que l’OMS, la Health Emergency and Preparedness and Response Authority et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations pour avoir financé le processus d’essai.