L’Ouganda promulgue une loi pour mettre fin au vol d’organes et de tissus humains

Le président ougandais Yoweri Museveni a approuvé une loi visant à mettre fin au vol d’organes et de tissus humains, a déclaré mardi le ministre de la Santé, dans un pays où des femmes auraient été dupées dans des opérations chirurgicales inutiles.

Les médias locaux ont rapporté ces dernières années des cas de femmes recrutées pour le travail domestique au Moyen-Orient qui ont été escroquées dans des procédures médicales, après quoi leurs reins sont vendus dans des réseaux de trafic mondiaux.

Dans un tweet, la ministre de la Santé, Jane Aceng, a remercié Museveni d’avoir signé le projet de loi ougandais de 2023 sur le don et la transplantation d’organes humains afin de mieux réglementer la région. « La porte est maintenant ouverte à l’#Ouganda pour entamer un nouveau chapitre de la transplantation d’organes », a-t-elle déclaré.

Cela s’est produit un jour après que Museveni et les législateurs du gouvernement ont été largement condamnés par la communauté internationale pour avoir promulgué l’une des lois anti-LQBTQ les plus dures au monde, qui prévoyait la peine de mort pour « homosexualité aggravée ».

La loi sur le don et la transplantation, la première du genre en Ouganda, interdit toute transaction commerciale d’organes et de tissus humains. Les peines comprennent la réclusion à perpétuité et de lourdes amendes.