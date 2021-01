La Commission ougandaise des communications a apparemment décidé de bloquer toutes les plateformes de médias sociaux «jusqu’à nouvel ordre» alors que le pays se prépare à se rendre aux urnes jeudi.

L’Ouganda a ordonné à ses fournisseurs de services Internet de bloquer toutes les plateformes de médias sociaux et applications de messagerie mardi, selon une lettre obtenue par Reuters.

« La Commission des communications de l’Ouganda vous demande par la présente de suspendre immédiatement tout accès et toute utilisation, directe ou non, de toutes les plateformes de médias sociaux et applications de messagerie en ligne sur votre réseau jusqu’à nouvel ordre, » la lettre lit.

Plus tôt mardi, il a été signalé que les utilisateurs ne pouvaient plus accéder à Facebook. Google PlayStore, Apple Store et YouTube avaient déjà été désactivés.

Alors que l’interdiction controversée du président américain Donald Trump de Twitter a fait la une des journaux, le gouvernement ougandais est également en désaccord avec les entreprises de médias sociaux.

Lundi, Facebook a fermé une série de comptes appartenant à des responsables du gouvernement ougandais, affirmant que les pages étaient utilisées pour manipuler le débat public avant les élections.

«Ce mois-ci, nous avons supprimé un réseau de comptes et de pages en Ouganda qui se sont engagés dans la CIB (Comportement Inauthentique Coordonné) pour cibler le débat public avant les élections», Kezia Anim-Addo, responsable de la communication de Facebook pour l’Afrique subsaharienne, a déclaré dans un e-mail.

Les médias sociaux ont été largement utilisés par les candidats à l’approche des élections de jeudi, qui opposent le président de longue date Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 34 ans, à la pop star devenue politicienne Bobi Wine.

Wine a utilisé à plusieurs reprises son compte Twitter pour souligner le harcèlement signalé que lui et ses collègues ont subi pendant la campagne électorale. En novembre, Wine a été arrêté par les forces de sécurité, provoquant des troubles généralisés dans tout le pays.

