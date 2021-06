L’Ouganda impose un nouveau verrouillage de Covid-19 alors que les cas augmentent après que l’OMS met en garde contre une vague potentiellement désastreuse pour une Afrique mal préparée

Lundi, les écoles, les marchés et les services religieux ont tous été annulés en Ouganda alors que les nouvelles mesures strictes du gouvernement pour freiner la propagation de Covid-19 sont entrées en vigueur.

Les mesures ont été annoncées dimanche soir par le président de longue date, Yoweri Museveni, dans une allocution télévisée. Museveni a déclaré que la plupart des restrictions seraient imposées pendant 42 jours, et après la période de six semaines, le gouvernement évaluerait alors s’il fallait assouplir ou prolonger les mesures.

Le président a décrit la vague actuelle comme « diffusé et soutenu », ajoutant que « L’intensité des patients et des décès graves et gravement malades de Covid-19 est plus élevée que ce que nous avons connu lors de la première vague de la pandémie. »

Il a déclaré que le gouvernement craignait considérablement que des cas « épuiser les lits disponibles et l’approvisionnement en oxygène dans les hôpitaux, à moins que nous ne constituions des mesures urgentes de santé publique. »

Selon Reuters, le pays d’Afrique de l’Est signale 820 nouvelles infections en moyenne chaque jour. À ce jour, l’Ouganda a enregistré près de 53 000 cas positifs et 383 décès.

Alors que ces chiffres semblent faibles pour un pays de 44 millions d’habitants, l’Ouganda, comme de nombreux pays africains, a eu du mal à tester ses capacités. Selon les données du ministère de la Santé, les taux de positivité ont atteint 18% le 2 juin, soulignant la prévalence probable du virus dans le pays, où l’âge médian n’est que de 16,7 ans.

Cependant, alors que la population est jeune, l’Ouganda compte 1,5 million de personnes vivant avec le VIH et un système de santé mal préparé.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une augmentation inquiétante des cas de Covid-19 sur le continent africain. « La menace d’une troisième vague en Afrique est réelle et croissante », Le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a déclaré jeudi. Avec des niveaux de vaccination sur le continent presque inexistants, Moeti a déclaré que les services de santé étaient mal préparés à de nouvelles pressions.

Les taux d’infection augmentent sur tout le continent, l’OMS détectant une « montée exponentielle » dans des cas à Kinshasa, la ville la plus peuplée d’Afrique selon certaines estimations, et d’autres augmentations ailleurs, notamment en Namibie et en Angola.

