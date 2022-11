L’Ouganda craint de perdre des médecins au milieu de l’épidémie d’Ebola

Lorsqu’Ebola a éclaté en Ouganda en septembre, 10 médecins se sont immédiatement proposés pour travailler dans une unité d’isolement à l’hôpital régional de référence de Fort Portal, mais il n’en reste plus que trois.

Le personnel hésite à travailler dans l’unité de peur d’attraper la fièvre hémorragique mortelle, et aussi à cause de l’épuisement et des retards de salaire, a déclaré l’un des médecins restants, qui a demandé à ne pas être identifié car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Deux agents de santé de l’hôpital de l’ouest de l’Ouganda sont morts d’Ebola lors de cette épidémie. Dans tout le pays, 15 agents de santé ont été testés positifs et six sont décédés.

Le virus qui circule en Ouganda est la souche soudanaise d’Ebola, pour laquelle il n’existe aucun vaccin éprouvé. Le nombre total de cas enregistrés a atteint 141, avec 55 morts.

LE CONGO DÉCLARE LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA DANS LA PROVINCE DE L’EST

“Au début, le nombre d’agents de santé disposés à travailler dans cette unité était bon, mais maintenant nous avons une faible couverture. Si nous recevons cinq cas, le travail que nous faisons est écrasant”, a déclaré le médecin, qui évite de discuter de leur travail de peur d’être stigmatisé.

“Mais si nous fuyons tous, nous tomberons tous malades”, a déclaré le médecin, ajoutant que l’hôpital manquait parfois de liquides essentiels au traitement.

L’Ouganda a l’un des ratios médecins-patients les plus bas au monde, avec un médecin pour 25 000 habitants, contre le ratio de un pour 1 000 recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’OMS et des groupes d’aide fournissent à l’Ouganda une assistance pour faire face à l’épidémie d’Ebola, et les États-Unis affirment avoir acheminé 22 millions de dollars via des partenaires locaux.

Pourtant, l’Ouganda est toujours confronté à d’importants déficits de financement – ​​un responsable de l’OMS a déclaré qu’un montant initial de 20 millions de dollars que le gouvernement avait réservé a été dépensé au cours du premier mois alors que les cas montaient en flèche.

Le commandant des incidents du ministère ougandais de la Santé, le Dr Henry Kyobe Bosa, a nié qu’il y ait des pénuries de personnel ou de ressources. Le personnel des soins intensifs travaille des quarts de huit heures au maximum et le personnel des régions exemptes d’Ebola est transféré, a-t-il déclaré.

Mais la couverture du personnel était de 40 % avant l’épidémie, et Ebola « paralyse indirectement le système », selon le Dr Alone Nahabwe, responsable du bien-être des travailleurs de l’Uganda Medical Association.

Le personnel manque d’équipements de protection individuelle, notamment des écrans faciaux, des blouses, des gants et des bottes en caoutchouc, a-t-il ajouté.

“Il y a des établissements où les médecins et les agents de santé touchent encore les patients sans gants parce qu’ils (les gants) ne sont pas là”, a déclaré Nahabwe.

“Nous pouvons faire face”

Les représentants du gouvernement disent qu’après un début chaotique, la situation s’améliore. Le nombre de cas reste faible par rapport à une épidémie d’Ebola de 2013-2016 en Afrique de l’Ouest qui a tué au moins 11 300 personnes.

“Le fait est que nous n’avons pas un nombre énorme de cas, nous pouvons donc faire face”, a déclaré Bosa. “La seule grande crainte que nous ayons est que des cas arrivent à Kampala.”

Jusqu’à présent, 20 cas ont été confirmés dans la capitale, qui abrite environ deux millions de personnes.

À l’unité d’isolement du district de Mubende, l’épicentre de l’épidémie, un médecin a déclaré que les EPI et les problèmes de personnel s’étaient atténués à mesure que le nombre de cas diminuait : dans son unité, 12 des 60 lits étaient occupés la semaine dernière, contre un pic de 48.

Mais les experts s’inquiètent de la propagation des cas. Dimanche, le premier cas a été signalé dans l’est du pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Les effectifs dont vous avez besoin dans le cadre de l’IPC (infection, prévention et contrôle), de la surveillance, de la recherche des contacts, les chiffres sont importants”, a déclaré le Dr Miriam Nanyunja, conseillère de l’OMS pour la gestion des risques d’urgence actuellement en Ouganda.

“Bien que le nombre de cas ne soit pas élevé, la propagation géographique augmente”, a-t-elle déclaré. “Si cela dure beaucoup plus longtemps, vous aurez besoin de beaucoup plus de mobilisation de ressources.”