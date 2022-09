L’Ouganda confirme 7 cas d’Ebola et se précipite pour stopper l’épidémie

Les autorités ougandaises n’ont pas encore trouvé la source de l’épidémie, et elles n’ont pas non plus découvert le premier cas clé. Mais ils ont pu confirmer une épidémie d’Ebola de type soudanais plus tôt cette semaine après avoir testé un échantillon d’un homme de 24 ans qui avait été initialement traité pour d’autres maladies, notamment le paludisme et la pneumonie, lorsqu’il s’est fait soigner dans sa ville natale. . Six autres personnes dans la même zone, dont trois enfants, sont décédées plus tôt en septembre après avoir souffert de ce que les responsables locaux ont qualifié d’étrange maladie.