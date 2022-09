L’Ouganda confirme 7 cas d’Ebola et se précipite pour stopper l’épidémie

KAMPALA, Ouganda (AP) – L’Ouganda a confirmé sept infections à Ebola jeudi alors que les autorités tentent de retrouver 43 contacts de patients Ebola connus deux jours après que les autorités du pays d’Afrique de l’Est ont annoncé une épidémie de la maladie contagieuse.

Au total, huit décès, dont un confirmé, sont “attribuables au virus”, a déclaré le Dr Henry Kyobe, un officier militaire ougandais qui suit les cas d’Ebola. Il a parlé d’une situation “en évolution rapide” où “nous pensons que les cas pourraient augmenter dans quelques jours”.

L’épicentre de l’épidémie est le district central ougandais de Mubende, dont la ville principale se trouve le long d’une autoroute menant à la capitale, Kampala. Ce lien de voyage et plusieurs mines d’or artisanales surpeuplées sont préoccupants, a déclaré Kyobe à l’Organisation mondiale de la santé.

Les autorités ougandaises n’ont pas encore trouvé la source de l’épidémie, et elles n’ont pas non plus découvert le premier cas clé. Mais ils ont pu confirmer une épidémie d’Ebola de type soudanais plus tôt cette semaine après avoir testé un échantillon d’un homme de 24 ans qui avait été initialement traité pour d’autres maladies, notamment le paludisme et la pneumonie, lorsqu’il s’est fait soigner dans sa ville natale. . Six autres personnes dans la même zone, dont trois enfants, sont décédées plus tôt en septembre après avoir souffert de ce que les responsables locaux ont qualifié d’étrange maladie.

Il n’existe aucun vaccin éprouvé contre la souche soudanaise d’Ebola, et “il est très important à ce stade que nous traitions cette épidémie comme grave, car nous n’avons peut-être pas l’avantage que nous avons acquis en termes d’avancement des contre-mesures médicales”, a déclaré Dr Patrick Otim, épidémiologiste à l’OMS en Afrique.

Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou des matériaux contaminés, se manifeste par une fièvre hémorragique mortelle. Les symptômes comprennent de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et parfois des saignements internes et externes.

Les scientifiques ne connaissent pas le réservoir naturel du virus, mais ils soupçonnent que la première victime d’une épidémie d’Ebola est infectée par contact avec un animal infecté.

L’Ouganda a connu plusieurs épidémies d’Ebola, dont une en 2000 qui a tué plus de 200 personnes.

Le mois dernier, les autorités congolaises ont déclaré qu’un nouveau cas d’Ebola dans la ville orientale de Beni était lié à une précédente épidémie.

La 10e épidémie d’Ebola au Congo dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri a tué plus de 2 000 personnes de 2018 à 2020. Pendant cette période, l’Ouganda voisin a signalé des cas qui, selon les autorités, étaient liés à l’épidémie au Congo.

Rodney Muhumuza, Associated Press