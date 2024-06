L’Ouganda cible la fièvre jaune avec la vaccination et des limites de voyage

L’Ouganda, pays d’Afrique de l’Est, a lancé une campagne nationale de vaccination contre la fièvre jaune.

L’objectif est que le pays protège sa population contre la maladie virale. La fièvre jaune est propagée par des insectes appelés moustiques.

Le Dr Michael Baganizi est un fonctionnaire chargé de immunisation au ministère de la santé. Fin avril, les autorités ougandaises avaient vacciné 12,2 des 14 millions de personnes ciblées, a-t-il indiqué.

Baganizi a ajouté que l’Ouganda exigera désormais que toute personne voyageant à destination ou en provenance du pays ait une carte de vaccination contre la fièvre jaune.

Les responsables ougandais espèrent que cette exigence incitera davantage de personnes à se faire vacciner contre la fièvre jaune. De nombreuses personnes en Ouganda s’inquiètent de la possibilité de se faire vacciner. Cela inquiète les prestataires de soins de santé.

Le vaccin implique une injection. Il est disponible gratuitement pour les Ougandais âgés de un à 60 ans. Il existe des centres de vaccination dans la capitale, Kampala. Les lieux proposant le vaccin comprennent les écoles, les universités, les hôpitaux et les bâtiments gouvernementaux locaux.

L’Associated Press (AP) rapporte qu’avant la campagne actuelle, les Ougandais payaient habituellement 27 dollars pour se faire vacciner contre la fièvre jaune dans des centres de santé privés.

L’Ouganda compte plus de 45 millions d’habitants. C’est l’un des 27 pays d’Afrique considérés comme présentant un « risque élevé » d’épidémie de fièvre jaune. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il y a environ 200 000 cas et 30 000 décès dus à cette maladie dans le monde.





L’épidémie la plus récente en Ouganda a été signalée plus tôt cette année dans les zones centrales de Buikwe et Buvuma.

La fièvre jaune est causée par un virus transmis par la piqûre de moustiques infectés. La plupart des infections n’ont pas symptômes. L’OMS affirme que les symptômes peuvent inclure une température corporelle élevée, des douleurs musculaires, des maux de tête, une perte de volonté de manger, des maux d’estomac et vomissement.

Le programme de vaccination de l’Ouganda fait partie d’un effort mondial lancé en 2017 pour éliminer fièvre jaune d’ici 2026. Cet objectif a été fixé par l’OMS et ses partenaires tels que l’agence des Nations Unies pour l’enfance. L’objectif est de protéger près d’un milliard de personnes en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud.

L’année dernière, une étude a révélé que 185 millions de personnes dans les pays africains à haut risque avaient été vaccinées en août 2022.

En Ouganda, la plupart des gens se font vacciner contre la fièvre jaune lorsqu’ils voyagent dans des pays comme l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud exige une preuve de vaccination à l’arrivée dans le pays.

James Odite est infirmier et travaille dans un hôpital privé, qui est également un centre de vaccination dans une zone de Kampala. Il a déclaré à l’AP que des centaines de vaccins sont restés inutilisés après la clôture de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Ils pourraient être utilisés dans une future campagne de masse.

Certains se demandent si « le gouvernement veut leur donner expiré vaccins », a déclaré Odite.

Baganizi a déclaré que le gouvernement ougandais a dépensé de l’argent dans des programmes de « sensibilisation » communautaires. Dans ces programmes, les responsables disent aux gens que les vaccins sauvent des vies.

Risdel Kasasira a rapporté cette histoire pour l’Associated Press. Gregory Stachel l’a adapté pour VOA Learning English.

Mots dans cette histoire

immunisation – v. donner (à quelqu’un) un vaccin pour prévenir l’infection par une maladie

symptômes – n. un changement dans le corps ou l’esprit qui indique qu’une maladie est présente

vomir – v. faire sortir la nourriture ou le liquide contenu dans votre estomac par la bouche parce que vous êtes malade

éliminer – v. se débarrasser de quelque chose)

expiré – v. ne plus être valable après un certain temps