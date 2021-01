L’interdiction de Facebook intervient à la fin d’une période électorale qui a été marquée par une répression de l’opposition politique, le harcèlement des journalistes et des manifestations à l’échelle nationale qui ont entraîné au moins 54 morts et des centaines d’arrestations, selon des responsables.

M. Museveni, 76 ans, qui se présente pour un sixième mandat, fait face à 10 rivaux, dont le rappeur devenu législateur Bobi Wine, 38 ans. M. Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a été battu, aspergé de gaz lacrymogène et inculpé au tribunal pour avoir prétendument fait fi des règles du coronavirus lors de la campagne électorale.

La semaine dernière, M. Wine a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale, accusant M. Museveni et d’autres hauts responsables actuels et anciens de la sécurité d’avoir sanctionné une vague de violence et de violations des droits de l’homme contre des citoyens, des personnalités politiques et des avocats des droits de l’homme.

Facebook a annoncé cette semaine qu’il avait supprimé un réseau de comptes et de pages dans la nation d’Afrique de l’Est qui se sont engagés dans ce qu’il a appelé «un comportement inauthentique coordonné» visant à manipuler le débat public autour de l’élection. La société a déclaré que le réseau était lié au Government Citizens Interaction Center, une initiative qui fait partie du ministère ougandais des technologies de l’information et des communications et de l’orientation nationale.

Dans un communiqué, un porte-parole de Facebook a déclaré que le réseau «utilisait des comptes faux et en double pour gérer des pages, commenter le contenu d’autres personnes, se faire passer pour des utilisateurs, repartager des publications en groupes pour les faire paraître plus populaires qu’elles ne l’étaient.

L’enquête de Facebook sur le réseau a commencé après recherche du Digital Forensic Research Lab du Conseil de l’Atlantique a présenté un réseau de comptes de médias sociaux qui s’étaient engagés dans une campagne pour critiquer l’opposition et promouvoir M. Museveni et le parti au pouvoir, le National Resistance Movement. Après la publication de la recherche, Twitter a également déclaré qu’il avait fermé des comptes lié à l’élection.