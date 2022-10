L’Ouganda affirme que 9 autres cas d’Ebola ont été confirmés à Kampala et appelle à la vigilance

L’Ouganda a signalé neuf autres cas d’Ebola dans la capitale Kampala, portant le nombre total d’infections connues à 14 au cours des deux derniers jours, a annoncé lundi le ministre de la Santé.

L’épidémie a débuté en septembre dans une zone rurale du centre de l’Ouganda. Il s’est propagé plus tôt ce mois-ci à Kampala, une ville de plus de 1,6 million d’habitants, par un homme venu du district de Kassanda pour se faire soigner et qui est décédé plus tard.

Sept des neuf personnes testées positives dimanche sont des membres de la famille de l’homme décédé et sont originaires du quartier de Kampala à Masanafu, a déclaré la ministre de la Santé Jane Ruth Aceng dans un tweet.

Un autre est un agent de santé qui a soigné l’homme et sa femme dans une clinique privée, a-t-elle déclaré.

« Chers Ougandais, soyons vigilants. Signalez-vous si vous avez eu des contacts ou si vous connaissez une personne qui a eu des contacts », a déclaré Aceng dans son tweet.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Emmanuel Ainebyoona, a déclaré que tous les patients de Kampala étaient isolés lorsqu’ils sont devenus symptomatiques, ce qui réduit tout risque qu’ils transmettent le virus.

Aucun vaccin éprouvé pour cette souche d’Ebola

Ebola se propage par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée.

Il y a eu plus de 90 cas confirmés et probables en Ouganda depuis le début de l’épidémie, dont au moins 44 décès, selon les déclarations du ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé.

Le virus qui circule en Ouganda est la souche soudanaise d’Ebola, pour laquelle il n’existe aucun vaccin éprouvé, contrairement à la souche zaïroise plus courante qui s’est propagée lors de récentes épidémies en République démocratique du Congo voisine.

Ebola tue généralement environ la moitié des personnes qu’il infecte. Ses symptômes comprennent une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et un mal de gorge, des vomissements et de la diarrhée.