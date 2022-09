Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Rent the Runway – Les actions ont chuté de 22% après que la société de location de mode a annoncé qu’elle licenciait 24% de ses effectifs. De plus, Rent the Runway a déclaré qu’il réduisait de 25 à 27 millions de dollars ses coûts fixes pour faire face à un contexte macroéconomique incertain.

Oatly – L’action a baissé de 1,8% après que le Credit Suisse a rétrogradé Oatly de neutre à surperformant, affirmant que la hausse de l’inflation en Europe et en Asie nuira à la capacité de concurrence de l’entreprise suédoise d’aliments alternatifs aux produits laitiers.

Dow – Dow a chuté de 0,9% après que Jefferies a déclassé la société de produits chimiques pour ne pas acheter, invoquant des risques d’offre et de demande excédentaires.

Nintendo – Le stock de jeux a bondi de 5% après que Nintendo a déclaré que son nouveau titre avait battu un record de ventes nationales. Les ventes du jeu de tir d’action Splatoon 3 ont dépassé les 3,45 millions d’unités au Japon.

Wolfspeed – L’action des semi-conducteurs a progressé de 1,6 % en pré-commercialisation après qu’Evercore ISI ait lancé une couverture de l’action avec une note de surperformance, affirmant que Wolfspeed “est l’un des meilleurs moyens d’investir dans la transition du véhicule électrique en cours aujourd’hui”.

Oracle – L’action a gagné 1,6% dans les échanges avant commercialisation après qu’Oracle ait annoncé des revenus conformes aux attentes. Les revenus ont bondi de 18% au cours de son dernier trimestre par rapport à la période de l’année précédente, stimulés par une récente acquisition du fabricant de logiciels Cerner.

Twilio – L’action a gagné 1,1% après que KeyBanc Capital Markets a repris la couverture de l’action avec une note surpondérée, affirmant que la société de logiciels de communication est “bien positionnée” pour utiliser sa stratégie d’engagement pour augmenter ses marges brutes.

Twitter – Le stock de médias sociaux de près de 1% alors qu’un dénonciateur de Twitter, auparavant un cadre supérieur, doit témoigner sur ses allégations de manquements à la sécurité de l’entreprise devant un comité du Sénat américain mardi. Les actionnaires de Twitter devraient également voter sur l’accord d’Elon Musk pour acheter la société.

Adobe – Les actions ont chuté de 0,4% après que BMO Capital Markets a rétrogradé Adobe à la performance du marché de la surperformance, affirmant que la durabilité à long terme du Creative Cloud d’Adobe suscite des inquiétudes.