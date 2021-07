Louez cet appartement britannique excentrique de 600 ans sur Airbnb, mais il y a un problème « effrayant »

Les locations Airbnb sont devenues un choix populaire pour les voyageurs à la recherche de leur propre espace, style et fonctionnalités lorsqu’il s’agit d’un lieu de séjour. Conçu pour correspondre à différents sens du confort, chaque Airbnb a des caractéristiques spéciales pour se démarquer des autres et attirer les touristes. Si vous êtes un passionné d’histoire et que vous recherchez les aventures les plus audacieuses et la chair de poule, nous avons peut-être le meilleur choix Airbnb pour vous. Un Airbnb vieux de 600 ans à York, au Royaume-Uni, est le mieux adapté pour vous et votre famille. Le seul hic qui l’accompagne est l’effroi. Cependant, il sert le meilleur pour l’amoureux de l’horreur en vous et vos proches.

Les Trembling Madness Apartments dans la ville cathédrale d’Angleterre sont considérés comme hantés par des fantômes et situés derrière « The House of Trembling Madness, Stonegate », un pub du centre-ville. Les deux appartements de luxe, Old Gallery et The Haunted Mansion, offrent une vue magnifique sur York Minister, une magnifique cathédrale au cœur de la ville. Ceux-ci sont nichés dans une cour cachée construite sur les vestiges de la première maison normale construite à York en 1180 après JC.

Si cela ne suffit pas aux admirateurs d’histoire et d’architecture, la Chambre de la folie a presque 650 ans et est constituée d’une structure médiévale à ossature de bois. Le site officiel des appartements indique que bien que son histoire soit inconnue, plusieurs cas de hantise ont été signalés par les précédents invités, a rapporté le Mirror.

Le séjour peut accueillir quatre personnes sur un lit king size et un canapé double, les deux appartements sont répartis sur deux étages et équipés des produits nécessaires comme le WiFi, un lave-linge, une télévision et un réfrigérateur. Des produits de soins personnels tels que des serviettes, des peignoirs et des couettes douillettes sont également fournis et son coût va de 110 £ (Rs 11 000) à 200 £ (Rs 20000) par jour.

L’ancienne galerie au look rétro est un studio au rez-de-chaussée avec des jeux de société, des livres, des films ajoutés pour le plaisir, tandis que la galerie hantée comprend une playstation, des jeux de société, des livres et un ordinateur pour le divertissement et une petite cour extérieure pour le silence et la paix. Cependant, les animaux ne sont pas autorisés sur la propriété.

Cela en vaut la peine, n’est-ce pas ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici